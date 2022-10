Klaus Regling:Mister Euro hört auf

Er erfand den Stabilitätspakt, verklagte Deutschland und rettete Griechenland vor der Pleite. Darf Klaus Regling in der aktuell schweren Zeit einfach in Rente gehen?

Von Björn Finke und Alexander Hagelüken, Brüssel/München

Da sitzt er bei einem seiner letzten Auftritte als Chef des Euro-Rettungsfonds in einem dieser kargen Konferenzräume, und worum geht es? Um den Euro natürlich. Keiner hat das Auf und Ab von Europas Währung in den vergangenen 30 Jahren so hautnah erlebt wie Klaus Regling. Er selbst formuliert bedächtig: "Wir hatten herausfordernde Zeiten. Der größte Erfolg ist, dass der Euroraum zusammengeblieben ist. Jetzt gehe ich, und unglücklicherweise steht Europa wieder vor einer schwierigen Wirtschaftslage."