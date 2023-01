Von Björn Finke, Brüssel

Es wird um weitere Waffenlieferungen und Finanzhilfen gehen - aber auch um grüne Energie: Am Freitag kommen in Kiew Spitzenvertreter der EU mit der ukrainischen Regierung zum 24. EU-Ukraine-Gipfeltreffen zusammen. Dort soll unter anderem eine "Strategische Partnerschaft bei Gasen aus erneuerbaren Quellen" verkündet werden. Die Ukraine soll der EU demnach in Zukunft grünen Wasserstoff liefern. In der Vereinbarung geloben beide Seiten, beim Umrüsten und Verlegen von Pipelines und der Regulierung zu kooperieren. Aus der EU sollen kräftig Investitionen in Ökostrom- und Wasserstoffprojekte in der Ukraine fließen. Nach dem Willen der französischen und acht weiterer europäischer Regierungen könnte jedoch die Atombranche ebenfalls profitieren.