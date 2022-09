Die EU-Kommission wird den Mitgliedstaaten am Mittwoch vorschlagen, hohe Gewinne von Kraftwerken abzuschöpfen und an Verbraucher umzuverteilen. Die Details sind schon durchgesickert.

Von Björn Finke, Brüssel

Die Erlöse von Öko-, Atom- und Kohlestromkraftwerken sollen in der ganzen EU bei 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt werden. Der Börsenpreis für Elektrizität liegt im Moment deutlich darüber, weil Gaskraftwerke ihn hochtreiben. Die Differenz sollen die 27 Regierungen abschöpfen. Dies schreibt eine Verordnung zum Kampf gegen die hohen Strompreise vor, welche die EU-Kommission an diesem Mittwoch präsentieren will. Der Süddeutschen Zeitung liegt ein Entwurf vor. Mit den Einnahmen sollen die Mitgliedstaaten Hilfsprogramme finanzieren für Haushalte und Firmen, denen die Energiepreise zu schaffen machen, die im vergangenen Jahr für Erzeuger noch im zweistelligen Euro-Bereich pro Megawattstunde lagen. Ein ähnliches Modell möchte die Bundesregierung ohnehin einführen.

In den vergangenen Tagen kursierten bereits frühere Versionen des Gesetzentwurfs, allerdings fehlten noch die konkreten Werte. Mit der Verordnung soll zudem eine Solidarabgabe für Öl-, Gas- und Kohlekonzerne eingeführt werden: Regierungen sollen die Gewinne dieses Jahres mit dem Durchschnittsgewinn der drei Vorjahre vergleichen. Steigerungen, die über 20 Prozent hinausgehen, sollen mit einer Sondersteuer von mindestens 33 Prozent belegt werden. Die Abgabe soll nach bisheriger Planung nur einmal erhoben werden; auch dieses Geld soll in Energie-Hilfsprogramme fließen.

Außerdem gibt das EU-Gesetz den Mitgliedstaaten das verbindliche Ziel vor, den Stromverbrauch in Spitzenzeiten um fünf Prozent zu verringern. Zu einem Preisdeckel für Gasimporte aus Russland, wie ihn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zuletzt angeregt hatte, gibt es noch keine Vorschläge. Zu umstritten ist diese Idee unter den 27 Regierungen. Die EU-Energieminister sollen über den Gesetzentwurf bei einem Sondertreffen am 30. September verhandeln.