Von Silvia Liebrich

Einer von fünf Todesfällen weltweit geht laut einer Studie auf die Luftverschmutzung von Kohle, Benzin oder Diesel zurück. Im Jahr 2018 starben demnach mehr als acht Millionen Menschen an Krankheiten, die durch das Verbrennung fossiler Energieträger verursacht wurden. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentlichte Studie, die von der Harvard University, der University of Birmingham, der University of Leicester und dem University College London erstellt wurde.

Die höchsten Todesrate durch Luftverschmutzung gibt es den Angaben zufolge in Indien und China. Aber auch in Deutschland seien es jährlich etwa knapp 200 000 Menschen - das betreffe 22 Prozent aller Todesfälle. Besonders belastet sei die Luft demnach im Ruhrgebiet, in Berlin, Frankfurt und Hamburg.

Der prozentuale Anteil an den gesamten Todesfällen sei insbesondere in Europa, Nordostamerika und Südostasien hoch, heißt es weiter. Die Autoren fordern die Politik auf, "weitere Anreize für den Umstieg auf saubere Energiequellen zu schaffen".

Die Ergebnisse der Studie liegen weit höher als bisherige Schätzungen zur Sterblichkeit durch Luftverschmutzung, wie sie zum Beispiel von der Global Burden of Disease Studie erfasst wurden, in der die Anzahl der Todesfälle auf 4,2 Millionen geschätzt wurde. Harvard-Forscher begründen dies mit dem Einsatz verfeinerter Messmethoden, die es erlauben, die durch fossile Energieträger verursachte Feinstaubbelastung genauer zu bestimmen als bei früheren Analysen.