Monatelang haben Anleger vor allem in Techwerte investiert. Doch jetzt gibt es vier Gründe, wieso Aktienprofis zuletzt eher unbeliebte Titel kaufen und Energietitel profitieren.

Von Victor Gojdka

Wenn an den Börsen Dr. Copper gefragt ist, dann werden viele Anlageprofis ehrfürchtig. Diesem Copper wird schließlich die seherische Eigenschaft zugeschrieben, das Wohl und Wehe der Konjunktur zuverlässiger als viele andere abschätzen zu können. Allerdings handelt es sich bei Copper nicht um einen Chefvolkswirt, sondern schlicht um den Preis des roten Metalls Kupfer, der in diesem Jahr schon mehr als zehn Prozent gestiegen ist. Die Annahme: Leuchtet der Preis des roten Metalls an den Börsen grün, muss es auch um die Konjunktur gut bestellt sein.