Von Michael Schnippert

"Ready, play", heißt es ab dem 28. August in New York. Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres schlägt die Tennis-Elite in den USA auf. Die Finals steigen am 9. und 10. September im Arthur-Ashe-Stadium.

Wieder dabei ist Novak Djokovic. Der ungeimpfte Serbe verpasste die US Open 2022 aufgrund der US-Covid-Einreisebestimmungen. Er hofft auf ein Duell gegen den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Carlos Alcaraz, der ihm im Wimbledon-Finale eine bittere Niederlage zufügte und für die er sich in Cincinnati revanchierte. Zu den weiteren Favoriten gesellen sich der Hartplatz-Spezialist Daniil Medwedew (US-Open-Sieger 2021), Stefanos Tsitsipas (Australien-Open-Finalist 2023) und Toronto-Sieger Jannik Sinner.

Bei den Frauen will Iga Swiatek ihren Titel verteidigen, um an der Spitze der Weltrangliste zu bleiben. Aryna Sabalenka könnte sie bei einem eigenem Sieg entthronen. Die beiden Ausnahme-Spielerinnen duellieren sich bereits das ganze Jahr über. Im Favoritinnen-Kreis steht neben Vorjahresfinalistin Ons Jabeur und AO-Finalistin Elena Rybakina auch Lokalmatadorin Jessica Pegula. Coco Gauff gewann im August zwei Hartplatz-Turniere in den USA (Washington, Cincinnati) und spielte sich damit in den erweiterten Kreis.

Detailansicht öffnen Iga Swiatek gewann 2022 klar gegen Ons Jabeur. (Foto: IMAGO/JOHN ANGELILLO/IMAGO/UPI Photo)

Von den deutschen Spielerinnen und Spielern ist hingegen wenig zu erwarten. Zwar gewann Alexander Zverev in Hamburg sein erstes Turnier seit Ende 2021, das aber auf Sand. Auch auf Hartplatz zeigt die Form zeigt nach oben: Beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati scheiterte er erst im Halbfinale am späteren Sieger Novak Djokovic, und schlug auf den Weg dorthin mit Daniil Medwedew erstmals einen Top-10-Spieler im Jahr 2023. Mit Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann haben sich zwei weitere Spieler in die Top 60 hochgearbeitet. Aber für eine Überraschung (Finale oder Turniersieg) hat es selten gereicht. Jan-Lennard Struff, zweitbester Deutscher, fehlt auch bei den US Open wegen einer Hüftverletzung. Maximilian Marterer scheiterte in der Qualifikation.

Schwierig ist die Situation bei den Frauen. Nur eine Spielerin ist unter den Top 50: Tatjana Maria - und die ist auch schon 36 Jahre alt. Ein Lichtblick im Sommer war Noma Noha Akugue, 17, die sich in Hamburg furios ins Finale spielte und dort Lehrgeld zahlte, und in New York in der Qualifikation scheiterte. Für Laura Siegemund, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam oder Tamara Korpatsch ist bei Grand-Slam-Turnieren 2023 spätestens in der dritten Runde Schluss gewesen. Ins Hauptfeld der US Open schafften es Laura Siegemund und Eva Lys. Neben Noha Akugue schieden auch Mona Barthel und Jule Niemeier aus.

Spielplan bei den US Open 2023

Am Donnerstag wurden in New York die Begegnungen und Tableaus ausgelost. Hier finden Sie alle Partien in der Übersicht.

Spiele der Deutschen in der 1. Runde im Überblick

29. August, 1:00 Uhr MESZ: Laura Siegemund - Cori Gauff (USA/6)

- Cori Gauff (USA/6) 29. August, 17:00 Uhr MESZ: Alexander Zverev (12) - Aleksandar Vukic (AUS)

- Aleksandar Vukic (AUS) 29. August, 17:00 Uhr MESZ: Tamara Korpatsch - Irina-Camelia Begu (ROU)

- Irina-Camelia Begu (ROU) 29. August, 2. Match auf Court 8 (ca. 18:30 Uhr MESZ): Daniel Altmaier - Constant Lestienne (FRA)

- Constant Lestienne (FRA) 29. August, 2. Match auf Court 4 (ca. 19:30 Uhr MESZ): Tatjana Maria - Petra Martic (CRO)

- Petra Martic (CRO) 29. August, 3. Match auf Court 17 (ca. 21 Uhr MESZ): Anna-Lena Friedsam - Elina Svitolina (UKR/26)

- Elina Svitolina (UKR/26) 30. August, 1:00 Uhr MESZ: Yannick Hanfmann - Jannik Sinner (ITA/6)

- Jannik Sinner (ITA/6) 30. August, 4. Match auf Court 10 (ca. 1 Uhr MESZ): Eva Lys - Robin Montgomery (USA)

- Robin Montgomery (USA) 30. August, nicht vor 02:30 Uhr MESZ: Dominik Koepfer - Carlos Alcaraz (ESP/1)

Spielplan der Männer im Überblick

Spielplan der Frauen im Überblick

US Open 2023 im TV und Livestream

Es war eine große Überraschung. Eurosport, langjähriger Rechte-Inhaber der US Open, hat den Zuschlag an den Streamingdienst-Anbieter Sportdeutschland.tv verloren. Nach Angaben von Sportdeutschland.tv sehen Fans jedes einzelne Match live sowie auf Abruf online. Kostenlos zeigt der Streamingdienst die Qualifikationsspiele, Rollstuhl- und Junioren-Turniere sowie die Doppel-Partien bis zum Viertelfinale.

An den ersten fünf Turniertagen bietet Sportdeutschland.tv eine vierstündige, kostenlose Konferenz, die Mischa Zverev als Experte begleitet. Das von Eurosport bekannte Duo Stach/Becker übernehmen ebenfalls einen Großteil der Berichterstattung live aus New York. Das Kommentatoren-Team besteht unter anderem aus Marcel Meinert, Mario Harter, Sebastian Ungermanns, Andreas Thies, Markus Theil, Patrick Steimel, Jannik Schneider, Dennis Heinemann, Florian Heer, Wolfgang Nadvornik.

Für die übrigen Spieltage und Matches stehen Fans vier kostenpflichtige Varianten zur Verfügung:

Das "All Access Turnierticket" bis zum 27. August kostet 20 Euro.

Das "All Access Turnierticket" ab dem 28. August kostet 25 Euro.

Das Tagesticket kostet 10 Euro.

Einzelne Matches kosten 5 Euro.

Zeitverschiebung bei den US Open

Ab 11 Uhr Ortszeit wird gespielt, um 19 Uhr New-Yorker-Zeit beginnt die sogenannte Night-Session. Für deutsche Fans bedeutet das lange Nächte. Ab 17 Uhr geht's los, die Night-Session startet hierzulande um 1 Uhr. Ab dem Viertelfinale beginnen die Partien ab 19 Uhr deutscher Zeit.

Preisgeld für Spielerinnen und Spieler

2023 wird mehr Preisgeld ausgeschüttet als noch im vergangenen Jahr. Die beiden Sieger erhalten je drei Millionen Dollar (rund 2,7 Millionen Euro). Die erste Runde startet bei 81.500 Dollar (knapp 75.000 Euro).