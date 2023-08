Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat durch den Titelgewinn beim Turnier in Cincinnati ihre Ambitionen für die US Open ab Ende August in New York unterstrichen. Die Weltranglistensiebte gewann einen Tag nach ihrem Halbfinalerfolg gegen die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek das Endspiel gegen die Tschechin Karolina Muchova 6:3, 6:4. Gauff schaffte durch ihren ersten Erfolg bei einem Turnier der Kategorie WTA 1000 auch als erste Teenagerin seit der Kanadierin Bianca Andreescu vor vier Jahren wieder ein Triple mit drei WTA-Turniersiegen innerhalb eines Kalenderjahres. Vor ihrem Erfolg in Cincinnati hatte die 19-Jährige seit Jahresbeginn auch schon bei den Turnieren in Auckland/Neuseeland und Washington triumphiert. Insgesamt stehen für die Rechtshänderin nunmehr fünf Turniersiege zu Buche.