Dass ein männlicher Fußballprofi während seiner Laufbahn einen Universitätsabschluss macht, ist schon eine Seltenheit. Dass einer sogar seinen Doktortitel erwirbt, während er noch aktiv ist - das gab es in Deutschland bislang nur ein einziges Mal. Jetzt hat auch Josef Welzmüller, Kapitän und zugleich Technischer Direktor beim Drittligisten SpVgg Unterhaching , dieses Kunststück vollbracht. In diesen Tagen wird ihm seine Doktorwürde verliehen.

Herr Welzmüller, dürfen wir schon Doktor Welzmüller sagen?

Ich habe meine Arbeit am 27. November verteidigt, jetzt läuft der Veröffentlichungsprozess. Tragen darf ich den Titel erst mit der Urkunde. Ab dann ist es offiziell.

Soso, Sie mussten die Arbeit also verteidigen - das passt ja ganz gut in Ihr Jobprofil als Defensivspieler.

Ja, ich war auch hier voll fokussiert. Ich habe alles gut analysiert und solide abgearbeitet, und dann ist auch eine ordentliche Note dabei rausgesprungen. Ich habe quasi zu null gespielt (lacht).

Da könnten Sie ja am Samstag gegen Preußen Münster gleich mal mit einem Trikot mit der Beflockung "Dr. Welzmüller" auflaufen.

Ich würde gerne dezent und bodenständig mit dem Thema umgehen und lieber fußballerisch gute Leistungen bringen, anstatt mit einer solchen Beflockung aufzufallen.

Sie sind nun ein "Dr. rer. pol.". In welchem Fach haben Sie promoviert und worum ging es in der Arbeit?

Ich habe in Betriebswirtschaft promoviert und hatte ein strategisches Thema, über das ich in Kooperation mit dem FC Bayern geforscht habe. Konkret ging es um Internationalisierung im Profifußball. Der genaue Titel der Arbeit lautet: Geographic Diversification of Professional Football Clubs - Assessing the Performance of Internationalization Activities and Identifying Market-Dependent Differences.

Klingt kompliziert - was steckt dahinter?

Ich habe ein Modell gebaut, mit dem man die Strategien und Maßnahmen, die man bei der Internationalisierung anwenden kann, messbar macht. Die Vereine sind ja immer auf der Suche nach neuen Märkten. Und mit meiner Arbeit soll es einfacher werden zu ergründen, wieso Verein XY in einem beliebigen Land auf der Welt beliebt oder weniger beliebt ist. Mit diesem Modell kann ein Klub also genau berechnen, wie wahrscheinlich es ist, in bestimmten Gegenden Fans zu akquirieren, und was dazu nötig ist. Ob es also zum Beispiel wirkungsvoller ist, eigene Social-Media-Kanäle einzurichten, einen altgedienten Spieler auf Tour dorthin zu schicken oder eine Fußballschule zu eröffnen.

Wie sind Sie darauf gekommen, Ihre Arbeit in diesem Bereich zu machen?

Als ich 2017 meinen Masterabschluss gemacht hatte, kam mir diese Idee. Es hat dann über ein Jahr gedauert, sie reifen zu lassen. In dieser Zeit konnte ich viele Gespräche mit verschiedenen Forschern führen, etwa mit Professor Florian Kainz von der Hochschule für angewandtes Management oder mit Professor Tobias Haupt, der die DFB-Akademie leitet. Und natürlich mit meinem Doktorvater Professor Sascha L. Schmidt von der renommierten WHU - Otto Beisheim School of Management.

Wie kam es zur Kooperation mit dem FC Bayern?

Mit dem erarbeiteten Setting bin ich dort angetreten. Nach einem guten Gespräch mit Marketingvorstand Andreas Jung habe ich mit dem Direktor Internationalisierung und Strategie, Dr. Daniel Högele, das Projekt aufgesetzt und dafür vom FC Bayern sensible Daten bekommen. Diese Daten waren essenziell für mein Modell, weil ich dadurch konkrete Zahlen gegenrechnen kann. Ich bin sehr dankbar, als erster solche Daten vom FC Bayern für eine wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung gestellt bekommen zu haben.

Ist der Plan jetzt, das Konzept zu verkaufen?

Nein, der FC Bayern ist mir unglaublich entgegengekommen mit den Daten, das war ein Schlüssel zum Erfolg. Deshalb bereite ich die Daten jetzt auch intern noch einmal für Bayern auf, gebe den Verantwortlichen hier ganz konkrete Handlungsempfehlungen und biete weitere Analysen an. In meiner Doktorarbeit dürfen keine Details aus den Datensätzen des FC Bayern veröffentlicht werden.

Was sind die Kernsätze der Arbeit?

Das ist ein bisschen schwer, weil es insgesamt drei Forschungspapiere mit jeweils rund 50 Seiten waren. Eine interessante Erkenntnis ist, dass gängige Managementtheorien, etwa aus Skandinavien, sagen, man soll erst einmal geografisch nah gelegene Märkte erschließen. Mein Modell beweist das Gegenteil und sagt: Gehe im Profifußball in maximal weit entfernte Länder, um guten Erfolg mit deinen Aktivierungen zu haben.

Woran liegt das?

Die Digitalisierung trägt einen großen Schritt dazu bei. Ich habe den Zeitraum von 2010 bis 2020 betrachtet, in dem die Globalisierung enorm vorangeschritten ist, sich aber auch Internetplattformen über den weltweiten Fußball und die sozialen Medien extrem weiterentwickelt haben. Woran der Effekt liegt, kann ich gar nicht genau sagen. Zukünftige Forschungen könnten diesen Aspekt aufgreifen.

Jetzt mal angewandt auf die SpVgg: Das heißt doch nicht, dass Haching irgendwelche Märkte am Ende der Welt erschließen könnte, oder?

Das ist eine Frage von Generalisierbarkeit. Die großen Vereine machen im Prinzip alle das Gleiche. Kleine Klubs wie Unterhaching haben völlig andere Voraussetzungen. Alleine schon im finanziellen Bereich übersteigt eine Internationalisierung das, was Haching leisten könnte. Die Fanbase ist kleiner, die Brand ist gut, aber ganz anders. Man müsste im Falle einer Internationalisierung eine Nischenstrategie fahren. St. Pauli gelingt das ganz ordentlich, aber die Marke ist so stark mit Logo, politischer Anschauung et cetera, dass sie es schafft, Fans im Ausland zu finden. Die Frage ist auch: Spielt Haching besser als die erste Liga in Südkorea? Das kann man nicht sagen. Deshalb bräuchte man für eine Vermarktung dort auch wieder Nischen - etwa, einen koreanischen Spieler zu verpflichten. Letztendlich ist Haching aber so herrlich authentisch und regional so stark verwurzelt, dass ich den Fokus auf bayerische Fans legen würde.

Mal konkret gefragt: Lohnt es sich Ihrem Modell nach, einen internationalen Topstar wie Messi oder Ronaldo zu holen und ihn dann durch Merchandising zu refinanzieren?

Nein, das lohnt sich laut meines Modells tatsächlich nicht. Es gibt zwar einen positiven Effekt, wenn jetzt zum Beispiel der FC Bayern den Koreaner Min-jae Kim holt. Aber dieser Effekt rechtfertigt nicht den Transfer aus finanzieller Sicht. Wenn man ihn holen will, weil er die Fußball-Attribute mitbringt, um einem Klub zu helfen, ist es super, weil du den Synergieeffekt hast, dass er seinen Heimatmarkt bedient. Aber rein aus Marketingsicht einen Spieler zu verpflichten, um auf einen Markt zu kommen - da stehen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis.

Wie soll es denn beruflich weitergehen?

In meiner Brust schlagen zwei Herzen: Einerseits habe ich in meinem BWL-Studium gemerkt, wie sehr mich das Strategie- und Innovationsthema interessiert. Das andere Herz ist der Fußball, den ich liebe. Ich wollte diese beiden Welten verbinden, so bin ich auf das Thema meiner Doktorarbeit gestoßen. Bei meiner Tätigkeit für Unterhaching sehe ich gerade, wie wichtig diese Schnittstelle im Fußball mittlerweile ist, und ich möchte unbedingt auch in Zukunft in diesem Bereich bleiben.

Ungewöhnlich ist, dass Sie eine Doktorarbeit geschrieben haben, Fußball spielen und zugleich in diesem Klub eine Funktion ausüben. Geht so etwas nur in Unterhaching?

Die Spielvereinigung ist sicherlich ein innovativer Verein, der offen für verrückte Ideen ist, aber ich bin auch ein Typ, der gerne über den Tellerrand hinausschaut und sich selbst gerne challengt. Und ich weiß, dass die dritte Liga eine sehr gefährliche Liga ist. Ich hatte bereits vier Kreuzbandrisse, mit einer weiteren Verletzung kann es jederzeit vorbei sein. Und so habe ich immer versucht, mich weiterzubilden, vielleicht um einen Wettbewerbsvorteil in der Zukunft zu haben gegenüber anderen. Da bin ich super dankbar, dass Haching mir die Möglichkeit geboten hat, während des Fußballspielens Erfahrung als Technischer Direktor und Teil der sportlichen Leitung zu sammeln.

Hatten Sie wegen Ihrer vielen Verletzungen mehr Zeit, um diese Berufsausbildung voranzutreiben?

Das ist ein Trugschluss. Reha ist zeitaufwendiger als normales Training. Da geht man zweimal am Tag zur Physiotherapie, trainiert je nach Reha-Phase ein- bis zweimal täglich. Dazu kommen die krasse psychische Belastung und die Schmerzen. Mir fällt es deutlich leichter, etwas nebenbei zu machen, wenn ich gesund bin. Aber Verletzungen erden dich, bringen dich auf den Boden der Tatsachen zurück.

Nun die schlechte Nachricht: Sie sind nicht der erste Profi, der neben seiner Karriere promoviert hat.

Sie meinen Giorgio Chiellini.

Der hat auch schon den Doktor, aber wir meinten in Deutschland: Peter Kunter, Torwart von Eintracht Frankfurt in den Sechzigerjahren, der als "fliegender Zahnarzt" bekannt wurde.

Das haut mich jetzt nicht um. Ich bin unheimlich stolz, dass ich in der neueren Zeit der erste deutsche männliche Fußballprofi bin, dem das gelingt. Es war keine Motivation für mich, das zu machen, weil die Aussicht bestand, dass ich der Erste sein könnte. Das zeigt allerdings, wie schwierig es ist, die beiden Welten miteinander zu verknüpfen.

Worauf kam es denn an?

Es ist sehr viel Disziplin und Wille notwendig, beides habe ich in meiner Karriere schon unter Beweis stellen müssen, da mir viele Spieler mit Talent voraus waren. Ich bin 2017 mit meinem Studium fertig geworden, dann habe ich die Forschung zwei Jahre lang vorbereitet und anschließend das Thema vier Jahre lang bearbeitet bis zur Promotion. Ich bin weit in Vorleistung gegangen, habe das Thema beworben und vorgestellt, das war ein enormer Aufwand.

Und dann kam die Zusage?

Ich kann mich noch genau erinnern, als mich mein Doktorvater angerufen hat und gesagt hat, dass es klappt. Ich war überglücklich. Das muss im März 2019 gewesen sein. Da hatte ich gerade einen Kreuzbandriss, durfte Reha-Urlaub machen und lag in Mexiko am Strand.

Wie geht die Mannschaft damit um?

Die haben mir für die Disputation viel Glück gewünscht und ein Foto mit "Dr. Welzmüller"-Trikot geschickt. Sie haben sich mega für mich gefreut, aber am nächsten Tag geht es dann wieder um Fußball. Patrick Hobsch hat einen Spitznamen für mich gesucht. Klitschko ist ja Dr. Eisenfaust. Ich habe vorgeschlagen, wir können bei mir ja Dr. Holzfuß machen. Aber wir sind noch in der Findungsphase und für Vorschläge offen.

Und was sagen Ihre beiden Brüder?

Doktor Welzmüller (lacht). Alle sind natürlich unfassbar stolz. Ich komme ja aus einer Handwerksfamilie. Meinen Eltern habe ich auch meine Dissertation gewidmet. Wir sind Drillinge, und sie haben alles getan, um uns alles zu ermöglichen. Meinen Bruder Maxi konnte ich auch ein bisschen inspirieren, die Karriere nach der Karriere vorzubereiten, er steht vor seiner Masterarbeit. Und mein Bruder Lukas übernimmt den Familienbetrieb. Ich bin sehr stolz auf beide!

Sie sind 33 Jahre alt, ein junger Doktor, aber ein älterer Fußballer. Wie ist jetzt Ihre weitere Karriereplanung?

Aktuell läuft mein Vertrag Ende der Saison aus, rein theoretisch sitze ich ja als Technischer Direktor und Teil der sportlichen Leitung sehr nah an der Quelle, um meinen Vertrag quasi selbst zu verlängern (lacht). Aber wir werden uns zeitnah zusammensetzen, meine Planungen und die Kaderstruktur analysieren, und dann zu einem Ergebnis kommen. Ich gehe aktuell davon aus, dass ich die Karriere bald beenden werde. Und dann möchte ich meine zweite Karriere vorantreiben. Da will ich meine Leistungsgrenzen auch gerne austesten und so hoch wie möglich arbeiten.