Von Jonas Beckenkamp

Wohin zieht's einen, der über seine Zukunft brütet, während die Welt sich weiterdreht? Cristiano Ronaldo hat zuletzt versucht, diese Frage für sich zu beantworten, und er ist zu einem eindeutigen Schluss gekommen: jedenfalls nicht nach Thailand, wo sein Arbeitgeber Manchester United derzeit eine Werbetour absolviert. Während sein Klub durch Asien und anschließend sogar bis Australien tingelt, hat es den früheren Weltfußballer offenbar nach Hause verschlagen.

Dem Vernehmen nach parkte Ronaldos Rolls Royce kürzlich daheim in Lissabon vor dem Trainingszentrum der portugiesischen Nationalelf, wegen "familiärer Gründe" verzichte der fünffache Vater auf Dienstreisen - doch wenn einer wie er sich mitten in der Saisonvorbereitung zurückzieht, raunt es natürlich in der Branche. Schmollt er? Hört er auf? Befeuert seine Saudade noch mal ein letztes Abenteuer auf bisher nicht erobertem Terrain?

Nach einem schalen Jahr bei United, in dem er für seine Verhältnisse eher irdisch performte (nur 18 Ligatore), scheint Ronaldo ins Grübeln gekommen zu sein. Mit 37 soll er sich laut Berichten englischer Medien nur schwer damit anfreunden, kommende Spielzeit in der Prärie der Europa League anzutreten. Dazu gesellen sich die allzu dezenten Versuche Uniteds auf dem Transfermarkt. Während die Konkurrenz schon Attraktionen wie Raheem Sterling (zu Chelsea), Darwin Núñez (nach Liverpool) oder Erling Haaland (zu ManCity) rangeschafft hat, heißt die bislang einzige Akquise bei Manchester bislang Tyrell Malacia, ein Abwehrspieler von Feyenoord.

Auch dem FC Bayern wurde Ronaldo offenbar angeboten

Das Magazin The Athletic stellte die Lage so dar: Ronaldos als Schmonzette gedachte Rückkehr nach Manchester, den Anfangsort seiner Heldenreise, sei bereits wieder vorbei, bevor sie richtig in Fahrt gekommen ist. Sein Berater Jorge Mendes gab dem Klub zu verstehen, dass "er gehen wolle, sollte er ein passendes Angebot erhalten". Diese Darstellung spiegelt die Lage freilich nur einseitig wider, denn in Wahrheit sondiert die Ronaldo-Seite wohl selbst aktiv den Markt. So wurde der Stürmer offenbar auch dem FC Bayern offeriert, was die Münchner stirnrunzelnd ablehnten. "So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen", erklärte Vorstandschef Oliver Kahn im Kicker.

Diese Aussage führt zum Kern der Personalie, denn es stellt sich die Frage, in welche Philosophie Ronaldo überhaupt noch passt. Weil auch vor einem Athleten wie ihm die Zeit nicht haltmacht, ist er längst keiner mehr, der alles alleine richtet. Wie das abgelaufene Jahr zeigte, liefert der Portugiese seine Tore in der Spätphase seiner Karriere nur noch zu einem hohen Preis: Er funktioniert, wenn das gesamte Team auf ihn ausgerichtet ist, wenn etwa sein weitgehender Verzicht auf Teilnahme am Pressing Akzeptanz findet. Diese Erfahrung machte unlängst auch United-Interimstrainer Ralf Rangnick, der Ronaldos Freigeistigkeit vielfach anprangerte.

Wohin also mit einem, dessen Rollenverständnis zum Problem angewachsen ist? Vielleicht auch nirgendwo hin. Denn in Manchester wirken sie entschlossen, ihr berühmtestes Kaderteilchen zu behalten. Sowohl der neue Klubboss Richard Arnold als auch der gerade gestartete Coach Erik ten Hag wählten zuletzt den Weg der einfühlsamen Deeskalation. Der Verein gewährte Ronaldo sein Fernbleiben vom Trainingsbeginn, zum Wochenstart wagte ten Hag dann eine Charmeoffensive.

Detailansicht öffnen Hütchenaufsteller im Rajamangala National Stadium von Bangkok: Erik ten Hag trainiert jetzt Manchester United - und muss sehen, dass ihm Ronaldo erhalten bleibt. (Foto: Chalinee Thirasupa/Reuters)

"Wir planen in dieser Saison mit Cristiano, und damit hat sich das", ließ er auf einer Pressekonferenz wissen, "ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten." So versucht United, Gerüchte über einen Abschied Ronaldos etwa nach Neapel, zu Chelsea oder in eine Art Allstarteam von Paris Saint-Germain (neben Messi, Neymar und Mbappé) zu entkräften. Ten Hag habe vor Bekanntwerden seiner Abschiedsgedanken ein "wirklich gutes Gespräch" mit Ronaldo gehabt, dort sei dessen Unzufriedenheit kein Thema gewesen. Für ihn ist klar: "Cristiano steht nicht zum Verkauf, er ist Teil unserer Pläne, und wir wollen zusammen Erfolg haben."

Um die Anstrengungen zu untermauern und Ronaldo endlich wieder ein fähiges Team an die Seite zu stellen, will man nun auch in Sachen Transfers in die Puschen kommen. Nach dem zu Wochenbeginn bestätigten Weggang von Paul Pogba zu Juventus Turin verhandelt die United-Führung derzeit angeblich in Barcelona einen Wechsel von Frenkie de Jong. Das Problem: Der Niederländer will Barça gar nicht verlassen. Und ob die von United anvisierten Zukäufe des Dänen Christian Eriksen (Brentford) sowie des Argentiniers Lisandro Martínez (Ajax) als Verstärkungen genügen, ist fraglich. Cristiano Ronaldo dürfte seine Zweifel haben.