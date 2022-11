Von Christoph Leischwitz

Die Bundesliga pausiert wegen der WM, doch die zweite Mannschaft des FC Bayern ist noch ein paar Wochen länger im Einsatz. Eigentlich stand am Samstagnachmittag ein attraktives Regionalliga-Derby an: Die U23 des Rekordmeisters war bei Türkgücü München zu Gast, die Partie sollte auf der Anlage des SV Heimstetten stattfinden. Doch der Ball rollte keine zwei Minuten. Auslöser war ein Banner der Bayern-Anhänger mit Schriftzug "Bayern-Fanklub Kurdistan", das sie auch zu Spielbeginn nicht abnehmen wollten. Die Polizei stürmte daraufhin den Gästeblock, es kam zu Schlagstock- und Sprayeinsatz. Die Spieler beider Mannschaften wurden in die Kabine geschickt, kamen eine gute halbe Stunde später noch einmal aufs Feld, doch die Partie wurde letztlich nicht mehr angepfiffen.

Während sich Türkgücü-Fans und auch Vertreter des FC Bayern über das gezeigte Banner empört zeigten, warfen Bayern-Fans der Polizei einen völlig unverhältnismäßigen Einsatz vor. "Es ist ein Glück, dass nicht mehr passiert ist", sagte einer, der im Fanblock stand. Man sei schockiert gewesen, mit welcher Brutalität die Polizei vorgegangen sei. Unter den Fans kursierte am Samstagabend das Gerücht, ein Kind sei wegen des Sprayeinsatzes ins Krankenhaus gebracht worden. Ein offizielles Statement des FC Bayern gab es am frühen Samstagabend noch nicht, man wolle sich erst ein genaueres Bild der Vorgänge machen, hieß es auf Nachfrage.

Dass die Situation so schnell eskalierte, dafür geben die Anhänger allein der Polizei die Schuld

Türkgücü-Anhänger sind vor allem deshalb entsetzt, weil die provokante Zaunfahne ausgerechnet wenige Tage nach dem Terroranschlag in Istanbul gezeigt wurde. Als direkte Reaktion auf den Anschlag in der Türkei ist die Fahne allerdings nicht zu sehen: Es gibt sie schon länger, Bayern-Fans hängten sie in der Vergangenheit mindestens bei einem Heimspiel auf. Die Türkgücü-Fans sollen bereits vor dem Spiel gewusst oder zumindest vermutet haben, dass diese Zaunfahne auch zum Spiel in Heimstetten mitgebracht wird. Der Verein, diesmal Heimmannschaft, wollte jedoch von seinem Hausrecht Gebrauch machen und das Aufhängen verhindern, was wiederum den Bayern-Fans im Vorfeld bekannt gewesen sein soll.

Die mit großem Aufgebot anwesende Polizei hatte sich schon lange vor dem Anpfiff vor den Gästefans aufgebaut. Diese hatten nach SZ-Informationen verbilligte Eintrittskarten erhalten und mussten sich nicht in den so genannten "Gästekäfig" begeben, ein umzäuntes Areal, das in der Regionalliga für Gästefans vorgesehen ist. Offensichtlich war dadurch der Eindruck entstanden, dass die Fans als Gegenleistung die umstrittene Zaunfahne nicht aufhängen.

Ein Bayern-Fan erklärte gegenüber der SZ, dass man den Zusammenhang zu den Anschlägen in Istanbul überhaupt nicht gesehen habe. Dass die Situation so schnell und unmittelbar nach Anpfiff des Regionalliga-Derbys eskalierte, dafür geben die FC-Bayern-Anhänger allein der Polizei die Schuld. Ein Video, das unter Fans kursiert, zeigt einen Polizisten, der auf einem am Boden liegenden Fan mehrmals mit dem Schlagstock einprügelt. Einen Spielabbruch, so sieht man es im Fanlager der Bayern, hätte man auch ohne handgreiflichen Polizeieinsatz beschließen können.

Spielabbruch kann laut dem Verband "beileibe nicht im Sinne des Fußballs sein"

Eigentlich war Türkgücü München froh, für die restlichen Heimspiele in diesem Kalenderjahr überhaupt noch ein Stadion gefunden zu haben. Der Drittliga-Absteiger hat für das Grünwalder Stadion nur ein begrenztes Heimspiel-Kontingent. Für Bayerns Trainer Holger Seitz war es eine traurige Rückkehr an die Seitenlinie. Der 48-jährige, zwischen 2018 und 2021 bereits zweimal Chefcoach der Mannschaft, hatte sie vor wenigen Tagen von Martin Demichelis übernommen, der künftig als Trainer von River Plate in Argentinien arbeitet.

Der für die Regionalliga verantwortliche Bayerische Fußball-Verband äußerte sich in einer kurzen Stellungnahme auf seiner Homepage. "Dass es zum Spielabbruch gekommen ist, kann beileibe nicht im Sinne des Fußballs sein - jede Form von Gewalt hat auf unseren Plätzen nichts zu suchen! Eine weitere Einordnung der Geschehnisse bleibt den Sportgerichten vorbehalten", sagt Jürgen Igelspacher. Der BFV-Geschäftsführer war zufällig Zuschauer vor Ort gewesen.