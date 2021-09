Von Sebastian Fischer, Philipp Selldorf und Jonas Beckenkamp

Der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft heißt nicht mehr Joachim Löw, sondern Hansi Flick - und mit ihm geht Deutschlands Fußball jetzt in die Zukunft. Zwei Spiele hat Flick nun mit der Mannschaft absolviert, es gab zwei erwartbare Siege gegen Liechtenstein und Armenien. Und wie das so ist im deutschen Fußball: Es gibt auch schon wieder intensiv geführte Debatten.

An denen beteiligt sich auch "Und nun zum Sport". Moderator Jonas Beckenkamp blickt auf den Beginn einer neuen Ära mit Flick und fragt: Wie kann das alles gelingen? Und welche Aussagekraft haben die beiden jüngsten Erfolge in der WM-Quali? Zu Gast: Philipp Selldorf, DFB-Reporter der SZ, und Sebastian Fischer, verantwortlich für den SZ-Sport am Wochenende.

