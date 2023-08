Die Münchner haben endlich wieder einen Mittelstürmer. Aber wie schnell kann der teuerste Transfer der Bundesliga wirken in einen Kader voller Problemzonen?

Von Anna Dreher, Christof Kneer und Philipp Schneider

Nach langem Hin und Her hat er sich am Samstagvormittag tatsächlich als Zugang des FC Bayern vorgestellt: Harry Kane. Der Mittelstürmer ist nun der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte, mehr als 100 Millionen Euro (plus mögliche Bonuszahlungen) kostet der 30-Jährige.

Was zeichnet Kane aus? Kann er die Lücke schließen, die Robert Lewandowski im Münchner Sturm hinterlassen hat? Welche Bedeutung hat dieser Transfer für die Bundesliga? Wie verändert sich die Hierarchie im Kader durch ihn? Und wie ist überhaupt die Stimmung bei den Bayern nach dem schlechten Saisonstart gegen Leipzig? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher in dieser Folge mit SZ-Fußballchef Christof Kneer und Bayern-Reporter Philipp Schneider.

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: "Und nun zum Sport", der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse.

