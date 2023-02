Von Michael Schnippert

Zwölf Langlauf-Entscheidungen, sieben Skispringen und fünf Wettbewerbe in der Nordischen Kombination: Bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica können die Athleten bei insgesamt 24 Medaillenentscheidungen Gold, Silber und Bronze erringen.

Die Nation, die es zu schlagen gilt, heißt Norwegen. Bei der letzten WM holten die Skandinavier 31 Medaillen, davon 13 Goldene.

Zeitplan und Nordische Ski-WM live im TV

ARD, ZDF und Eurosport übertragen die Wettbewerbe vom 23. Februar bis zum 4. März. Alle Entscheidungen sind im Free-TV zu sehen. In einzelnen Fällen schaltet sich die ARD später dazu, wie beispielsweise bei den 50 Kilometern Langlauf klassisch der Männer. Eurosport zeigt einige Events nur im bezahlpflichtigen Sender Eurosport 2. Hier sehen Sie einen Überblick über den Zeitplan und welcher Sender wann live überträgt.

Kommentatoren der Nordischen Ski-WM

Das Reporter-Team beim ZDF besteht aus Peter Leissl (Langlauf), Volker Grube (Nordische Kombination), Eike Papsdorf (Skispringen-Frauen) und Stefan Bier (Skispringen-Männer). Sven Voss und Norbert König moderieren die Events und beim Skispringen ist Experte Toni Innauer an Bord. Das ARD-Team besteht aus Torsten Püschel (Nordische Kombination), Jens Jörg Rieck (Langlauf) und Tom Bartels (Skispringen).

Für Eurosport kommentieren Roman Knoblauch (Nordische Kombination), Gerhard Leinauer (Skispringen) sowie Marc Rohde (Langlauf). Ihnen stehen als Experten zur Seite der ehemalige Skilanglauf-Bundestrainer Jochen Behle und Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster sowie der NoKo-Olympiasieger Hans-Peter Pohl.

Die Chancen der Deutschen bei der Nordischen Ski-WM

Skispringen

Die Skispringer enttäuschen bisher in dieser Saison. Immerhin zeigte in Lake Placid die Form wieder nach oben: Andreas Wellinger siegte und bescherte den DSV-Adlern den ersten Saisonsieg. Auch Karl Geiger hatte in den USA gute Sprünge gezeigt. Doch der Oberstdorfer sprang bislang zu unkonstant ebenso wie sein Kollege Markus Eisenbichler. Die Top-Favoriten auf Gold heißen Halvor Egner Granerud (Norwegen), Dawid Kubacki (Polen) und Lokalmatador Anze Lanisek (Slowenien).

Bei den Frauen überzeugt Katharina Althaus mit guten Leistungen und bislang fünf Saisonsiegen. Besser als die Deutsche macht es die Österreicherin und Gesamtweltcupführende Eva Pinkelnig (6 Siege). Zum erweiterten Kreis der Favoritinnen zählen zudem Anna Odine Ström, Silje Opset (beide Norwegen) sowie die Slowenin Erna Klinec (sechsmal Zweiter in der Saison).

Langlauf

Im Langlauf hofft der deutsche Skiverband auf eine Wiederholung des Olympia-Coups der Frauen. In Peking holten Katharina Hennig und Victoria Carl im Teamsprint überraschend Gold. Hennig ist auch in dieser Saison in guter Form. Die beste Deutsche kam neunmal unter die besten Zehn - es gelangen ein Sieg und drei Podestplätze. Bei der Tour de Ski lag sie in der Gesamtwertung auf Platz 5.

Die Konkurrenz ist groß seit dem Karriereende von Allesgewinnerin Therese Johaug: Gesamtweltcup-Führende Tiril Udnes Weng (Norwegen), die sprintstarken Schwedinnen Mara Dahlqvist, Johanna Hagström und Tour de Ski-Siegerin Frida Karlsson oder auch die US-Amerikanerin Jessica Diggins, Gesamtweltcupzweite, sowie Kerttu Niskanen (Finnland), Führende der Distanz-Wertung, können alle ganz nach vorne laufen.

Bei den Männern hat in dieser Saison immerhin Friedrich Moch fünf Top-10-Platzierungen eingefahren, auf einen Podestplatz wartet er noch. Zu groß ist die norwegische Dominanz, im Gesamtweltcup stehen sechs unter den besten Acht. In Toblach kamen sieben Norweger als erstes ins Ziel, Hugo Lapalus (Frankreich) und Friedrich Moch waren die einzigen zwei Nicht-Norweger unter den besten Zehn. Johannes Hösflot Klæbo, Sieger der Tour de Ski und Gesamtweltcupführender, ist auch in dieser Saison wieder der überragende Langläufer.

Nordische Kombination

Bei den deutschen Nordischen Kombinierern ist Julian Schmid der konstanteste in dieser Saison. Er belegt mit drei Saisonsiegen und weiteren vier Podestplätzen Platz 3 im Gesamtweltcup. Auch Olympiasieger Vinzenz Geiger (ein Sieg, vier Podestplätze) zeigt immer wieder seine Klasse. Die Erfahrenen Johannes Rydzek und Eric Frenzel schwächeln.

Der langjährige Dominator Jarl Magnus Riiber (Norwegen) - zuletzt vier Gesamtweltcupsiege in Folge - ist in dieser Saison schwer erkrankt. Er sprach von einem Parasiten und davon, dass er nichts mehr essen könne. Geschwächt davon musste er pausieren und auch bei den Wettkämpfen zuvor wurde deutlich, dass er gesundheitliche Probleme hat. Stattdessen tritt Johannes Lamparter (Österreich) in seine Fußstapfen, trägt das Gelbe Trikot und gewann siebenmal in diesem Winter. Ebenfalls gute Chancen auf Medaillen hat der Norweger Jens Luras Oftebro (zwei Saisonsiege, acht Podestplätze).

Bei den Frauen, die nur einen Einzel-Wettbewerb austragen, wird voraussichtlich Gyda Westvold Hansen Gold holen. Die Norwegerin gewann alle neun Wettkämpfe. Dahinter streiten sich vier Kandidatinnen um die weiteren Medaillen: Nathalie Armbruster (sieben Podestplätze, Deutschland), Annika Sieff (drei Podestplätze, Italien), Ida Marie Hagen (drei Podestplätze, Norwegen) und Lisa Hirner (drei Podestplätze, Österreich).