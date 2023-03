Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica ist vorbei. Norwegen dominierte die Weltmeisterschaft und holte insgesamt 12 Goldmedaillen. Die Ergebnisse im Überblick.

Von Michael Schnippert

Zwölfmal Gold, zehnmal Silber, fünfmal Bronze - das norwegische Team hat bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica die meisten Medaillen abgeräumt. Besonders die Männer waren im Langlauf nicht zu schlagen, die Skandinavier gewannen alle sechs Wettbewerbe. Und auch in der Nordischen Kombination holten die Norweger in allen Disziplinen Gold, sowohl bei den Frauen wie auch den Männern und im Mixed.

Aus deutscher Sicht war Katharina Althaus der Lichtblick dieser Titelkämpfe. Die Oberstdorferin holte von der Normalschanze ihre erste Einzel-Goldmedaille bei einer WM, zudem gewann sie Gold im Team sowie im Mixed und landete von der Großschanze auf Platz drei.

Alle Ergebnisse der WM im Überblick

23.2.: Langlauf - Sprint klassisch der Frauen

Gold: Jonna Sundling (SWE), 3:21.67

Jonna Sundling (SWE), 3:21.67 Silber: Emma Ribom (SWE), +0,87s

Emma Ribom (SWE), +0,87s Bronze: Maja Dahlqvist (SWE), +4,45s

23.2.: Langlauf - Sprint klassisch der Männer

Gold: Johannes Hösflot Klæbo (NOR), 2:56.07

Johannes Hösflot Klæbo (NOR), 2:56.07 Silber: Peter Golberg (NOR), +2,22s

Peter Golberg (NOR), +2,22s Bronze: Jules Chappaz (FRA), +2,24s

23.2.: Skispringen - Normalschanze Einzel der Frauen

Gold: Katharina Althaus (GER), 249,10 Punkte

249,10 Punkte Silber: Eva Pinkelnig (AUT), 246,90 Punkte

Eva Pinkelnig (AUT), 246,90 Punkte Bronze: Anna Odine Ström (NOR), 246,00 Punkte

24.2.: Nordische Kombination - Normalschanze/5km der Frauen

Gold: Gyda Westvold Hansen (NOR), 14:27.10

Gyda Westvold Hansen (NOR), 14:27.10 Silber: Nathalie Armbruster (GER) , +11,50s

, +11,50s Bronze: Haruka Kasai (JPN), +15,70s

24.2.: Langlauf - 2x15km Skiathlon der Männer

Gold: Simen Hegstad Krüger (NOR), 1:09:40.3

Simen Hegstad Krüger (NOR), 1:09:40.3 Silber: Johannes Hösflot Klæbo (NOR), 12,20s

Johannes Hösflot Klæbo (NOR), 12,20s Bronze: Sjur Roethe, (NOR), 14,10s

25.2.: Skispringen - Normalschanze Team der Frauen

Gold: Deutschland, 843,80 Punkte

Silber: Österreich, 831,10 Punkte

Österreich, 831,10 Punkte Bronze: Norwegen, 828,60 Punkte

25.2.: Langlauf - 2x7,5km Skiathlon der Frauen

Gold: Ebba Andersson (SWE), 38:11.8

Ebba Andersson (SWE), 38:11.8 Silber: Frida Karlsson (SWE), +22,00s

Frida Karlsson (SWE), +22,00s Bronze: Astrid Öyre Slind (NOR), +48,00s

25.2.: Nordische Kombination - Normalschanze/10km Einzel der Männer

Gold: Jarl Magnus Riiber (NOR), 24:36.30

Jarl Magnus Riiber (NOR), 24:36.30 Silber: Julian Schmid (GER) , +19,40s

, +19,40s Bronze: Franz-Josef Rehrl (AUT), +21,00s

25.2.: Skispringen - Normalschanze Einzel der Männer

Gold: Piotr Zyla (POL), 261,8 Punkte

Piotr Zyla (POL), 261,8 Punkte Silber: Andreas Wellinger (GER), 259,2 Punkte

259,2 Punkte Bronze: Karl Geiger (GER), 257,7 Punkte

26.2.: Langlauf - Teamsprint Freistil der Frauen

Gold: Schweden, 19:40.73

Schweden, 19:40.73 Silber: Norwegen, +2,42s

Norwegen, +2,42s Bronze: USA, +5,33s

26.2.: Langlauf - Teamsprint Freistil der Männer

Gold: Norwegen, 17:28.14

Norwegen, 17:28.14 Silber: Italien, +2,48s

Italien, +2,48s Bronze: Frankreich, +16,48s

26.2.: Nordische Kombination - Normalschanze Mixed Team

Gold: Norwegen, 37:38.20

Norwegen, 37:38.20 Silber: Deutschland , +47,80s

, +47,80s Bronze: Österreich, +1:00.00m

26.2.: Skispringen - Normalschanze Mixed Team

Gold: Deutschland, 1017,20 Punkte

1017,20 Punkte Silber: Norwegen, 1004,50 Punkte

Norwegen, 1004,50 Punkte Bronze: Slowenien, 1000,40 Punkte

28.2.: Langlauf - 10km Freistil der Frauen

Gold : Jessica Diggins (USA), 23:40.80

: Jessica Diggins (USA), 23:40.80 Silber : Frida Karlsson (SWE), +14,00s

: Frida Karlsson (SWE), +14,00s Bronze: Ebba Andersson (SWE), +19,50s

1.3.: Langlauf - 15km Freistil der Männer

Gold: Simen Hegstadt Krüger (NOR), 32:17.4

Simen Hegstadt Krüger (NOR), 32:17.4 Silber: Harald Oestberg Amundsen (NOR), +5,3s

Harald Oestberg Amundsen (NOR), +5,3s Bronze: Hans Christer Holund (NOR), +24,6s

1.3.: Nordische Kombination - Großschanze Team der Männer

Gold: Norwegen, 47:20.40

Norwegen, 47:20.40 Silber: Deutschland , +9,00s

, +9,00s Bronze: Österreich, +9,30s

1.3.: Skispringen - Großschanze Einzel der Frauen

Gold: Alexandra Loutitt (CAN) 264,40 Punkte

Alexandra Loutitt (CAN) 264,40 Punkte Silber: Maren Lundby (NOR) 254,00 Punkte

Maren Lundby (NOR) 254,00 Punkte Bronze: Katharina Althaus (GER) 245,90 Punkte

2.3.: Langlauf - Staffel der Frauen

Gold: Norwegen, 50:33.30

Norwegen, 50:33.30 Silber: Deutschland , +20,70s

, +20,70s Bronze: Schweden, +28,70s

3.3.: Langlauf - Staffel der Männer

Gold: Norwegen, 1:32:54.7

Norwegen, 1:32:54.7 Silber: Finnland, +46,9s

Finnland, +46,9s Bronze: Deutschland +59,8s

3.3.: Skispringen - Großschanze Einzel der Männer

Gold: Timi Zajc (SLO), 287,50 Punkte

Timi Zajc (SLO), 287,50 Punkte Silber: Ryoyu Kobayashi (JPN), 276,80 Punkte

Ryoyu Kobayashi (JPN), 276,80 Punkte Bronze: Dawid Kubacki (POL), 276,20 Punkte

4.3.: Langlauf - 30km klassisch der Frauen

Gold: Ebba Andersson (SWE), 1:22:18.0

Ebba Andersson (SWE), 1:22:18.0 Silber: Anne Kjersti Kalvaa (NOR), +53,00s

Anne Kjersti Kalvaa (NOR), +53,00s Bronze: Frida Karlsson (SWE), +54,20s

4.3.: Nordische Kombination - Großschanze Einzel der Männer

Gold: Jarl Magnus Riiber (NOR), 23:42.60

Jarl Magnus Riiber (NOR), 23:42.60 Silber: Jens Luras Oftebro (NOR), +1:01.40m

Jens Luras Oftebro (NOR), +1:01.40m Bronze: Johannes Lamparter (AUT), +1:04.70m

4.3.: Skispringen - Großschanze Team der Männer

Gold: Slowenien, 1178,90 Punkte

Slowenien, 1178,90 Punkte Silber: Norwegen, 1166,00 Punkte

Norwegen, 1166,00 Punkte Bronze: Österreich, 1139,40 Punkte

5.3.: Langlauf - 50km klassisch der Männer