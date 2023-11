Ein paar deutsche Fans hatten sich im Laugardalsvöllur-Stadion von Reykjavík unter die 2500 Zuschauer gemischt, und so verschwand das Nationalteam nach seinem 2:0-Sieg nicht direkt in die Kabine, sondern applaudierte erst noch jenen, die zuvor ihnen applaudiert hatten. Lena Oberdorf und Lea Schüller unterhielten sich dabei gerade, als jemand Oberdorf von hinten am Anorak packte, sie nach hinten zog und damit bei der 21-Jährigen einen aus Überraschung und etwas Sorge gemischten Blick auslöste. Sie drehte sich, und siehe da: Der feste Griff kam von Horst Hrubesch.

Es dauerte nur kurz, bis sich ihre Gesichtszüge wieder entspannten. Hrubesch ließ keine Schimpftirade los, aber er wollte offensichtlich keine Zeit verlieren, um nach seinen unmittelbar gesammelten Eindrücken in den Austausch zu gehen. Gesprächsstoff gab es jede Menge. Die Kritik betraf freilich nicht allein diese beiden Fußballerinnen, aber sie liefen nun mal so praktisch nebeneinander her. Und dem deutschen Nationalteam Effizienz vorzuleben ist im Moment keine schlechte Idee, denn die war im vierten Gruppenspiel der Nations League wieder mal vermisst worden.

Die Deutschen kontrollierten die Partie, kreierten Chancen und ließen kaum Kontersituationen zu. Aber statt daraus im Ergebnis eine klare Dominanz zu manifestieren, wurde aus all dem zu wenig gemacht. Anstatt sich durch frühe Treffer zu entlasten, stieg ihre Anspannung. "Wir haben uns das Leben wieder selber schwer gemacht", sagte Hrubesch im ZDF, das Gesicht leicht gerötet von der Kälte: "Wir haben die Sicherheit nicht und mussten bangen. Wir haben nicht so routiniert oder clever gespielt, wie wir das können."

"Das war ein ziemlicher Krampf für uns", findet Torschützin Gwinn

Erst spät wurden bei dem 2:0 durch einen Elfmeter von Giulia Gwinn (64. Minute) und einem Patzer von Torhüterin Telma Ivarsdottir nach einem Schuss von Klara Bühl (90.+4) die unerlässlichen drei Punkte gesichert. Wie nach dem 5:1 am Freitag gegen Wales schwang auch gegen Island mit: Diesmal ging es gut, aber gegen Gegner eines anderen Kalibers reicht so eine Leistung eher nicht. Und die werden kommen, sollten die DFB-Frauen in die Endrunde der Nations League einziehen - was das erklärte Ziel ist. Nur dann wahren sie ihre Chance auf Olympia 2024. Dafür müssen sie jedoch noch Dänemark vom ersten Gruppenplatz verdrängen, am 1. Dezember kommt es in Rostock zum direkten Duell, das Hinspiel verloren die Deutschen 0:2. "Zu Hause", kündigte Bühl an, "können wir schon ein Feuerwerk abfackeln."

Detailansicht öffnen Wirklich zufrieden war er nicht: Horst Hrubesch hätte gerne mehr gejubelt gegen Island. (Foto: Hulda Margret/Getty Images)

Sicherlich auch wegen der Notwendigkeit eines solchen Feuerwerks hätte Hrubesch gerne eine Leistungssteigerung gesehen und eine Fortsetzung der jüngsten Fortschritte. Mit ihm als Interimslösung war in den vergangenen Tagen vor allem Lockerheit zurückgekehrt. Das war der erste Schritt raus aus der Krise, die sich schon seit Jahresbeginn angekündigt hatte und in der das Nationalteam nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft in Australien und der darauffolgenden Krankschreibung von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dann definitiv steckte. Mit Assistentin Britta Carlson als Vertretung gelang im September der Auftakt in die Nations League. Aber erst mit Hrubesch wirkten die Spielerinnen befreit.

Diejenigen, die schon bei seiner Premiere als Frauen-Interims-Bundestrainer 2018 zum Kader gehörten, wussten, da kommt einer, mit dem die Spielerinnen gut können und der mit ihnen gut kann. Diejenigen, die diese Phase zwischen Steffi Jones und Voss-Tecklenburg nur vom Hörensagen kannten, merkten bald: Das stimmt. Die Atmosphäre war auch bei der Neuauflage unter Hrubesch und dem ebenfalls beliebten Co-Trainer Thomas Nörenberg erklärtermaßen gut, der Spaßfaktor hoch - aber das galt und gilt eben auch unverändert für den Druck. Und nun bleibt die Frage, ob es den Trainern und dem Team gelingt, bei der nächsten Maßnahme besser zu machen, was zu verbessern ist.

Besonders gilt das für die Effizienz. Hrubesch schlug bisweilen die Hände vors Gesicht, weil der Abschluss seines Auftrags "Tore, Tore, Tore!" aus teils bester Position nicht gelang. Was er sah, waren frühe Chancen, am Ende auch davon zu wenig bei immer wieder unsauber ausgeführten Eckbällen und Flanken. Ihm fehlten die letzten, entscheidenden Prozente Entschlossenheit. "Wir müssen diese Chancen einfach nur verwandeln. Du musst es wollen!", entfuhr es Hrubesch. Dass das nicht gelang, nährte Unruhe und schließlich auch Hektik, in der Schlussphase hätte Island fast noch ausgeglichen. Dann wäre die gerade zart aufblühende Euphorie direkt wieder zertrampelt worden. "Das Spiel war sehr schwierig. Wir sind gottfroh, dass wir die drei Punkte mitnehmen!", sagte Bühl. Gwinn fand: "Das war ein ziemlicher Krampf für uns."

Was auf einem realen oder gedanklichen Zettel weiterhin vermerkt sein dürfte, sind weniger Fehler, mehr Sicherheit, Ruhe und Präzision sowie eine bessere Chancenverwertung. Aber das alles eben aufbauend auf einem aufgelockerten Fundament, das die Rückkehr zu einem stärkeren Selbstvertrauen wahrscheinlicher macht. Vor nicht allzu langer Zeit strotzte das deutsche Nationalteam schließlich noch vor Selbstbewusstsein mit dem Höhepunkt des EM-Finales 2022 in Wembley.

Hrubesch hat nun reingehört in das verunsicherte Ensemble, die schwierige Situation um Voss-Tecklenburg konnte, so wirkte es zumindest, weitgehend ausgeblendet werden. Und womöglich ist diese bis zum nächsten Wiedersehen ohnehin geklärt: In den kommenden Tagen wollen sich die Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes dem Vernehmen nach mit der Bundestrainerin zusammensetzen. Dann soll geklärt werden, wie es weitergeht. Vielleicht setzt auch das beim Nationalteam die nötige Energie frei.