Far away in America, so hieß in den 90ern ein kleiner Fußballschlager, den die deutschen Nationalspieler gemeinsam mit der Kapelle Village People zur Aufführung brachten. Jetzt, fast 30 Jahre später, ist der DFB erneut in den USA unterwegs, wenn auch diesmal ohne gesangliche Highlights. Dafür gibt es sportlichen Gesprächsstoff, denn unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann mehren sich die Anzeichen auf Besserung - das 3:1 gegen die USA hat für beschwingte Stimmung gesorgt, das Nationalteam macht zumindest wieder etwas Spaß.