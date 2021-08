Fahrt mit großem Schweif: Lewis Hamilton bei seiner Regenfahrt am Sonntag in Spa.

Von Anna Dreher, Spa

Der Große Preis von Belgien hatte noch gar nicht begonnen, da gab es schon einen Unfall. Und das war nur der Auftakt in einen äußerst chaotischen Rennsonntag in der Art, wie es sie selten gibt: Mit viel Ungewissheit und vielen Fragen.

Um 14.20 Uhr wurde die Boxengasse freigegeben, Lewis Hamilton kam als erster zur Einführungsrunde raus. Seit dem Morgen hatte es bei zwölf Grad geregnet, das Wetter war wirklich eklig und die Strecke pitschnass. Hamiltons Mercedes zog einen hohen Wasserschweif hinter sich, so ganz geheuer war dem siebenmaligen Weltmeister das alles nicht. "Ja, also da draußen gibt es überhaupt keinen Grip", funkte er. Kurz danach lieferte ein anderer den Beweis für Hamiltons Eindruck.

Sergio Perez fuhr von der Kemmel-Geraden in die Les-Combes-Kurve, als sein Red Bull ins Schlingern geriet. Er verlor die Kontrolle und rutschte nach rechts über den Rasen in einen Reifenstapel. Der Mexikaner war nicht schnell unterwegs, aber das half nichts. Sein Auto war zu beschädigt, um in einer guten halben Stunde vor dem eigentlich geplanten Start noch repariert zu werden. Das war zumindest zu diesem Zeitpunkt der Stand der Dinge. "Sergio sagt, er hat urplötzlich Aquaplaning bekommen", erzählte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky. "Die Bedingungen sind sicher grenzwertig, trotzdem sollte so etwas nicht in der Einführungsrunde passieren."

In Spa regnet es den ganzen Sonntag - die Fans harren trotzdem an der Strecke aus

Bei der Startaufstellung ging es im Nachgang noch turbulenter zu als sonst, Pavillons wurden über den Autos aufgebaut. Es hörte einfach nicht auf zu regnen, im Gegenteil, der Regen wurde dichter und stärker. In der Hoffnung auf eine baldige Besserung verschob die Rennleitung die Formationsrunde erst um zehn, dann um weitere zehn und nochmals um fünf Minuten. Die Vorhersage sah mau aus, immer mehr Regen, immer schlechtere Sicht.

Rund um die Strecke harrten schon seit Stunden tausende Zuschauer in Plastikponchos und Schirmen aus. Wer Glück hatte, saß auf der Tribüne - viele aber warteten beharrlich auf matschigen Wiesen, die aussahen wie ein Acker nach einem mehrtägigen, wilden Rockfestival. Manche ließen sich von dem Wetter immerhin die Laune nicht verderben und feierten bisweilen, als seien sie gerade auf einem solchen Festival.

Gut gefüllte Tribünen - trotz äußerst unangenehmen Wetters: Die Fans an der Strecke von Spa-Francorchamps. (Foto: Steven Tee /Motorsport Images/imago)

Um 15.25 Uhr startete tatsächlich die Formationsrunde, angeführt vom Saftey Car. Langsam fuhr die Karawane los, und ein Fahrer nach dem anderen teilte seine Eindrücke im Funk mit. "Ich kann wirklich nichts sehen", sagte Hamilton. "Es ist ziemlich furchtbar, ich kann das Auto vor mir kaum sehen", meinte Lando Norris. Er vor allem war eindrücklich gewarnt, was bei solchen Bedingungen in Spa passieren kann. In der Qualifikation war der 21-jährige Brite in der Eau-Rouge-Senke schwer verunfallt, blieb jedoch unverletzt. Sein Auto war total demoliert. Auf dem Startfeld stand er trotzdem, allerdings um fünf Plätze auf Rang 14 versetzt, weil sein Getriebe gewechselt werden musste.

Kurz nach 17 Uhr setzt der Weltverband das Rennen aus - erst um 18.17 Uhr geht es weiter

Einer hatte kein Problem mit dem Wetter, was nicht verwunderte - er fuhr ja an der Spitze des Feldes. "Also es ist nass, aber für mich ist es fein, zu fahren", sagte Max Verstappen. Doch nach der einen Runde auf dem sieben Kilometer langen Kurs entschied die Rennleitung sich dazu, das Procedere vorerst zu unterbrechen. Die 19 Wagen reihten sich in der Boxengasse ein. "Es ist wirklich nicht so schlimm, aber okay", sagte Verstappen. "Das ist die richtige Entscheidung", befand hingegen Daniel Ricciardo. Alle Fahrer stiegen aus, ab in die trockene Garage. Über den Autos wurden wieder Pavillons aufgebaut. Und nun hieß es warten.

Nach dem Unfall von Norris in der Qualifikation, einer Karambolage mit sechs Fahrerinnen am Freitag in der W-Series und einem Crash in der Formel 3 am Samstag - alle in der Eau Rouge - wollte nun niemand ein Risiko eingehen. Dazu prasselte zu viel Regen vom dicht mit Wolken behangenen Himmel. Auf der Strecke sammelte sich das Wasser.

Der nächste Formel-1-Wagen in der Mauer: Am Samstag knallte Lando Norris in der Eau Rouge in eine Streckenbegrenzung, am Sonntag bei der Einführungsrunde dann Sergio Perez (im Bild) in der die Les-Combes-Kurve. (Foto: Charles Coates /Motorsport Images/imago)

Würde überhaupt gefahren werden können? "Nein, unter den aktuellen Bedingungen nicht", antwortete Red-Bull-Motorsportchef Christian Horner auf diese Frage bei Sky. "Die Sicht ist das Problem und die Gischt und der Nebel, nicht der Grip. Es wird dauern, bis es besser wird. Ich fürchte, wir müssen Geduld haben." Müsste bei einem Abbruch also am Montag gestartet werden? Obwohl in der Woche nach Belgien im niederländischen Zandvoort gefahren wird? "Ich habe meinem Sohn und meiner Frau versprochen, am Montag auf einen Urlaubstag nach Hause zu kommen, das geht also nicht", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolf scherzend und ergänzte ernst: "Ich denke, das wird schwierig." Mick Schumacher schüttelte bei der Frage entschieden den Kopf: "Das geht nicht wegen Zandvoort."

Das Regelwerk des Internationalen Automobilweltverbandes Fia sieht bei einer solchen Unterbrechung vor, dass ein Neustart des Rennens bis drei Stunden nach dem eigentlichen Start durchgeführt worden sein muss - also 18 Uhr, damit der WM-Lauf gewertet werden könnte. Kurz nach 17 Uhr gab die Fia bekannt, den Grand Prix temporär zu unterbrechen, damit blieb der Drei-Stunden-Countdown stehen. In manchen Garagen wurden Karten gespielt, manch ein Fahrer ging Richtung Tribüne und winkte den Fans oder schlummerte. Kurz nach 18 Uhr dann waren alle hellwach: Es ging tatsächlich weiter!

Um 18.17 Uhr fuhren die Autos hinter dem Safety Car los, der bei einer Stunde gestoppte Countdown lief wieder. Die Sicht allerdings war kein bisschen besser, es regnete ja noch immer heftig.