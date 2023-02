Von Anna Dreher, Christof Kneer und Philipp Selldorf

Manuel Neuer hat der Süddeutschen Zeitung ein kritisches Interview zur WM, zu seinem Skiunfall und zum überraschenden Rauswurf seines Torwarttrainers Toni Tapalovic gegeben. In der Fußballwelt hat das über seinen Verein hinaus teils heftige Reaktionen ausgelöst. FC-Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic störten sich nicht zuletzt am Zeitpunkt der Äußerungen und kündigen deutliche Gespräche an, Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche forderte indirekt Konsequenzen für Neuers Platz in der Nationalmannschaft. Und über all dem schwebt die Frage: Darf Neuer das?

In dieser Folge von "Und nun zum Sport" spricht Moderatorin Anna Dreher mit Christof Kneer und Philipp Selldorf - der das Interview geführt hat - über die Folgen von Neuers Aussagen, was die Motivation des DFB-Kapitäns gewesen sein könnte, wie berechtigt die Kritik an ihm ist, wenn doch der Wunsch nach mündigen Spielern so groß ist, wie die Situation auf die Mannschaft abstrahlt - und wie seine Zukunft beim FC Bayern aussehen könnte.

