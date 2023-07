Von Anna Dreher, Sydney

Lena Oberdorfs Einsilbigkeit ließ erahnen, wie die Stimmung im deutschen Team nach diesem zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien war. Die späte Niederlage? "Ja, sehr bitter." Lange Pause, ernster Blick. "Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen." Die Ecke vor dem entscheidenden Tor? "Der Ball fliegt hoch rein, weg vom Tor, dann köpft eine, und er geht rein. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen."

Eigentlich hatten die deutschen Nationalspielerinnen am Sonntagabend das Sydney Football Stadium als Siegerinnen verlassen wollen, um sich so den ersten Platz der Gruppe H zu sichern. Nach dem überraschenden 1:0 Marokkos gegen Südkorea am Nachmittag hätte das den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale bedeutet. Zum Auftakt hatten die Deutschen Marokko 6:0 geschlagen. Aber nun waren es die Kolumbianerinnen, die lächelnd vom Rasen liefen - und die Deutschen mussten sich erklären nach der ersten deutschen Vorrundenpleite seit 1995 (2:3 gegen Schweden), der zweiten überhaupt.

Dass sich jede Spielerin in Zweikämpfe gestürzt und ihr Team eine gute Moral bewiesen habe, sei deutlich geworden, fand Oberdorf. Jede sei für jede gelaufen. "Von daher können wir uns gar nicht so viele Vorwürfe machen", sagte die 21-Jährige. "Wir haben gut dagegengehalten. Dann kriegen wir ein dummes Standardtor, was wir einfach analysieren und dann besser machen müssen."

Sich diese Szene wieder und wieder anzuschauen, wird kein Vergnügen sein, aber es war nun mal die entscheidende nach einem intensiven Spiel. Womöglich wird sie auch erst mal in Dauerschleife laufen. Das Unverständnis darüber, wie es zu so einem Treffer hatte kommen können, war groß bei Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg - auch wenn sie sich sehr gefasst dazu äußerte. Ihr Team hätte mit einem Punkt aus einem Remis aufgrund der besseren Tordifferenz noch gute Chancen auf den Gruppensieg wahren können. "Dann darfst du nicht in der allerletzten Sekunde eine Aktion haben, die zu einem Umschaltmoment beim Gegner führen kann", sagte Voss-Tecklenburg. "Da müssen wir clever sein, wir sind in einer WM. Wir müssen auch mehr an Ergebnisfußball denken."

Nach vorne vermisst Popp die Leichtigkeit aus dem Marokko-Spiel

Als das passierte, war die Partie im Prinzip vorbei, die Uhr zeigte 90+7 Minuten an. Die von Voss-Tecklenburg kritisierte Aktion hatte zu einer Ecke für Kolumbien geführt. Und während Leicy Santos den Ball trat, gelang es Manuela Vanegas, irgendwie vom Radar zu verschwinden. Keine Gegnerin war um sie herum, Vanegas konnte aus neun Metern völlig ungestört den Ball per Kopf präzise ins rechte untere Eck wuchten. Als hätte wiederum sie zuletzt in Dauerschleife Videos angeschaut: mit Bildern der effektiven Kopfbälle von Alexandra Popp.

Eine solche Zusammenfassung hätte am Sonntagabend beinahe um neue Sequenzen ergänzt werden können, Popp bemühte sich redlich darum. Aber wie auch ihren Mitspielerinnen gelang es der DFB-Kapitänin weder mit ihrem Markenzeichen Kopfball noch mit dem Fuß aus dem Spiel heraus zu treffen. Es dauerte bis zur 42. Minute, ehe die Deutschen durch Popp überhaupt den ersten gefährlichen Torschuss absetzen konnten. Ihnen gelang kaum ein Spielaufbau, ohne dass sie dabei gestört wurden - oder sich selbst mit Fehlpässen darum brachten.

Die Kolumbianerinnen hielten den Druck permanent hoch und zeigten jene robuste bis harte Gangart, die ihnen als Ruf vorausgeeilt war. Torhüterin Merle Frohms hatte in der ersten Hälfte so viele Ballkontakte wie selten, weil ihre Mitspielerinnen nach vorne oft keine Möglichkeiten sahen. Überhaupt trafen sie Entscheidungen in der Vorwärtsbewegung ungewohnt zögerlich oder falsch und oft zu hektisch. Dadurch kamen sie kaum in gute Abschlusspositionen. "Wir hätten vielleicht ein bisschen öfter über außen spielen können, statt sehr oft über das Zentrum zu kommen", sagte Popp. "Nach vorne hin brauchen wir wieder die Leichtigkeit wie gegen Marokko."

Detailansicht öffnen Auch in der Offensive effektiv: Hier wird Lena Oberdorf kurz vor Schluss von Catalina Perez gefoult, Deutschland gleicht dann per Strafstoß aus. (Foto: Jones/Beautiful Sports/Imago)

Schon dem ersten Tor der Kolumbianerinnen war eine Ecke vorausgegangen. Der Ball landete bei Linda Caicedo, Sara Däbritz und Svenja Huth brachten sie nicht unter Kontrolle - und wurden dann aus nächster Nähe Zeuginnen der herausragenden Ballbehandlung der 18-Jährigen. Caicedo zirkelte den Ball aus 15 Metern ins rechte Kreuzeck, unhaltbar für Frohms. Für Caicedo war es der zweite Treffer bei diesem Turnier, das nach der U17- und der U20-WM ihr drittes innerhalb eines Jahres ist, noch dazu auf dem dritten Kontinent. Das 1:0 ließ den Geräuschpegel geradezu explodieren, von den 40 499 Zuschauern unterstützte die Mehrheit Kolumbien. Die Energie beeindruckte auch die Deutschen, für die es sich wie ein Auswärtsspiel angefühlt haben musste.

Dass nicht schon eher etwas passierte, war nicht zuletzt Oberdorfs Verdienst. Die Mittelfeldspielerin war nach einer Oberschenkelverletzung rechtzeitig wieder fit geworden, um sich den Angriffen in den Weg zu stellen, Bälle zu erobern und sie sinnvoll zu verteilen. Genau wegen dieser Eigenschaften waren die Hoffnungen auf ihre Rückkehr so groß gewesen. Sie stellte ihre Qualität dann noch auf ganz andere Art unter Beweis: In der 88. Minute rannte sie aufs Tor zu und konnte von Kolumbiens Torhüterin Catalina Perez nur regelwidrig im Strafraum gestoppt werden. Unter lauten Buhrufen und Pfiffen erzielte Popp vom Punkt den Ausgleich.

Für das deutsche Team ist die Lage vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Südkorea am 3. August nicht nur wegen der Niederlage angespannt. Womöglich fällt die nächste Spielerin aus, noch dazu die nächste in der Abwehr. Innenverteidigerin Sara Doorsoun hatte zur Pause wegen einer Muskelverhärtung ausgewechselt werden müssen. Für sie kam Sjoeke Nüsken - die vor wenigen Tagen eine Außenbanddehnung erlitten hatte und den Platz mit dick bandagiertem rechten Bein betrat. Langsam gehen die Optionen in der Abwehr aus, Doorsoun selbst stand ja als Vertreterin von Marina Hegering (Fersenprellung) auf dem Platz. Links außen spielte Chantal Hagel, weil sich Felicitas Rauch am Freitag das Knie verstaucht hatte.

"Jetzt ist der Druck größer, das steht außer Frage", sagte Voss-Tecklenburg. Südkorea werde nichts herschenken, sondern sich nach dem 0:2 gegen Kolumbien und dem 0:1 gegen Marokko mit einer guten Leistung verabschieden wollen. Unweigerlich kamen Erinnerungen an die WM 2018 auf, an das Vorrundenaus der DFB-Männer nach einer Niederlage gegen Südkorea im dritten Gruppenspiel. Das sei eine andere Situation, beschwichtigte die Bundestrainerin, ihr Team habe das Weiterkommen in der eigenen Hand.