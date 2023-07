Von Anna Dreher, Wyong

Vier Tage sind es noch, bis das deutsche Nationalteam gegen Marokko in die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland startet. Noch ist unklar, ob Abwehrchefin Marina Hegering und Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf rechtzeitig fit sein werden - eine Frage aber ist nun beantwortet: Welche Kapitänsbinde Alexandra Popp am Montag (10.30 Uhr, ZDF) anziehen wird. "Wir werden eine einzige Kapitänsbinde tragen während des ganzen Turniers: Die für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen", sagte sie am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Wyong. "Das ist einfach ein riesengroßes Thema, gerade was auch häusliche Gewalt angeht."

Das Frauenteam und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kooperiert bereits mit UN Women, jener Organisation der Vereinten Nationen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen und Mädchen einsetzt. "Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dieses Thema das ganze Turnier über klar zu zeigen", sagte Popp. Während der WM kann auch gewechselt werden.

Ende Juni hatte die Fifa acht Kapitäninnenbinden für die WM präsentiert. Jede mit einer anderen Solidaritätsbotschaft für beispielsweise Inklusion, indigene Völker, Bildung, Frieden, oder gegen Hunger. Jeweils im Namen unterschiedlicher Menschenrechtsorganisationen und in einer anderen Farbe. Die Auswahl sei in Absprache mit allen 32 teilnehmenden Nationen, Spielerinnen sowie diversen Interessengruppen erfolgt, hieß es damals. Die Kapitäninnenbinde ist teil der offiziellen Ausrüstung und wird bei Fifa-Turnieren vom Weltverband vorgegeben (Punkt 13.8.1).

Bei der WM der Männer in Katar Ende 2022 gab es eine Riesendiskussion um die Spielführerbinde. Acht Nationen - darunter auch Deutschland - hatten mit der bunten "One Love"-Binde ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Menschenrechte setzen wollen. Die Kontroverse begleitete das Turnier auch noch nach dem Verbot durch die Fifa unter Androhung von Konsequenzen. Besonders interessant ist deshalb, dass nun unter den acht Varianten der Frauen-WM die Binde mit der Aufschrift "Vereint für Inklusion" mit einem Herz in identischer Farbgebung an die im Dezember untersagte Binde erinnert.

Die Regenbogenbinde, die Popp ansonsten bei Länderspielen trägt, war mit der Entscheidung der Fifa ebenfalls ausgeschlossen worden. Sie symbolisiert konkret die Unterstützung der LGBTQI+-Community. Das war der Fifa wohl selbst in Australien und Neuseeland zu politisch. Eine größere Debatte löste das aber nicht aus. Und die Wahl einer Alternative war im deutschen Nationalteam laut Popp auch recht schnell getroffen: "Das Vielfaltsthema ist eh unser Ding, das bespielen wir schon seit Jahren und werden es auch weiterhin machen", sagte sie. "Da nochmal ein ganz wichtiges anderes Thema aufzuzeigen, das in Teilen auch zu kurz kommt, war uns sehr wichtig."