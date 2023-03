Kommentar von Thomas Kistner

Der Emir fehlt in Fröttmaning. So was tut er sich nervlich nicht noch einmal an. Schon beim 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League, erzählen Beobachter der katarischen Loge, sei der Herrscher ausgeflippt; eine turbulente Nacht in Paris soll sich angeschlossen haben. Diesmal schaut der Herr über Katar sowie Paris Saint-Germain wohl von Doha aus zu.