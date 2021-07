Von Javier Cáceres, Anna Dreher und Thomas Hürner

Wenn die Furia Roja auf die Squadra Azzura trifft, verspricht das ein hochklassiges Spiel zu werden - bei dieser Europameisterschaft umso mehr. Denn unter Trainer Roberto Mancini zeigt die italienische Fußball-Nationalmannschaft Spektakel statt Catenaccio. Das hat das Team in die Erfolgsspur zurückgebracht, die letzte Niederlage ist lange her: September 2018, ein 0:1 in der Nations League gegen Portugal. Seit dem reiht sich ein Spiel ohne Niederlage an das andere. Geht es so weiter bis zum Titelgewinn bei der EM? Oder können die Spanier unter dem ehrgeizigen Coach Luis Enrique die Italiener stoppen?

In der neuen Folge von "Und nun zum Sport" spricht Moderatorin Anna Dreher mit Javier Cáceres und Thomas Hürner über die Teams des ersten Halbfinals: Wie Mancini der Paradigmenwechsel gelungen ist, welche die entscheidenden Veränderungen in beiden Teams waren, welchen Anteil die Trainer am Erfolg haben und wie sie anhaltende Kontroversen und Kritik überwinden konnten.

Sie finden den Sport-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.