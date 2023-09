Von Anna Dreher, Felix Haselsteiner und Thomas Hürner

RB Leipzig und Borussia Dortmund starten am Dienstag, Union Berlin und Bayern München am Mittwoch: Vier Bundesliga-Vereine nehmen zur neuen Saison an der Champions League teil. Während die Bayern eine machbare Gruppe zugelost bekommen haben und vor der Neuauflage des Königsklassen-Finals von 1999 gegen Manchester United mit der eigenen Mittelfeldzentrale beschäftigt waren, stehen Leipzig und vor allem Berlin sowie Dortmund vor schwierigeren Aufgaben in der Gruppenphase. Neapel und Real Madrid für Union, Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Newcastle United für den BVB verheißen attraktive, aber schwierige Partien.

Wie sind die Gegner einzuschätzen? Wie weit können die Deutschen kommen? Und wer ist diesmal Titelkandidat? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit den SZ-Fußballautoren Felix Haselsteiner und Thomas Hürner in dieser Folge von "Und nun zum Sport".

