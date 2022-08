Elf Tore nach zwei Pflichtspielen: Der FC Bayern um Alphonso Davies, Jamal Musiala und Sadio Mane (v. l.) startet auch ohne Robert Lewandowski bestens in die neue Saison.

Von Anna Dreher, Christof Kneer und Philipp Selldorf

5:3 im Supercup gegen Leipzig, 6:1 zum Bundesliga-Start gegen Frankfurt - der FC Bayern scheint den Weggang von Torjäger Robert Lewandowski zumindest gegen nationale Gegner bestens auffangen zu können. Das Auftakt-Wochenende lässt jedenfalls die Vermutung zu, dass sich an der Spitze auch in dieser Runde nichts verändern wird und dass der Plan von Trainer Julian Nagelsmann mit seinen bewährten und neuen Spielern aufgeht. Aber wie sieht es dahinter aus, bei Vereinen wie Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, vergangene Saison Zweiter und Dritter? Wird der SC Freiburg zum wahren Herausforderer? Oder wirbelt die lange Unterbrechung durch die Weltmeisterschaft in Katar ohnehin alles durcheinander?

Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher in dieser Folge von "Und nun zum Sport" mit den Fußball-Experten Christof Kneer und Philipp Selldorf.

