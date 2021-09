Von Anna Dreher

Die letzten Minuten der ersten Halbzeit liefen. Die Bundestrainerin schrieb und redete und schrieb und schrieb. Martina Voss-Tecklenburg hatte sich eine Menge Notizen zu machen. Was sie bisher von ihren Fußballerinnen zu sehen bekam, gefiel ihr ganz und gar nicht. Dass es schwieriger werden würde, war klar. Nur hatte wohl niemand im deutschen Nationalteam der Frauen damit gerechnet, dass das am Dienstagnachmittag in Chemnitz dann bedeutete, gegen Serbien einem Rückstand hinterherzurennen und selbst lange nicht wirklich zum Zuge zu kommen.

Am Samstag waren die Deutschen mit einem 7:0 gegen Bulgarien in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland gestartet. Danach hatte sich eine gewisse Unzufriedenheit breit gemacht angesichts einer anfänglichen Holprigkeit, Nervosität und fehlender Präzision der klaren Favoritinnen. "Insgesamt müssen wir ein bisschen cleverer werden", sagte Voss-Tecklenburg danach und sah am Dienstag jedoch zunächst, wie sich ihre Spielerinnen wieder schwer taten - bis es schließlich vor 1600 Zuschauern doch lief und ein 5:1 (0:1) heraussprang.

Der Start verlief hektisch, die Serbinnen übten mit ihrer offensiv dynamischen Spielweise direkt viel Druck aus und wussten dann eine Unkonzentriertheit für sich zu nutzen. Nach einem Ballverlust der Deutschen wurde der Ball Richtung Strafraum gespielt, Innenverteidigerin Lena Lattwein kam nicht hinterher und musste schließlich zusehen, wie die erst 16 Jahre alte Nina Matejic akkurat ins rechte untere Eck traf und der hechtenden Torhüterin Merle Frohms keine Chance ließ. 0:1 in der dritten Minute, oh weh!

Nach der Pause verändert sich die Dramaturgie der Partie komplett

In der Folge war allen Mannschaftsteilen eine gewisse Unsicherheit anzumerken, die Struktur nach vorne fehlte, viele Pässe wurden zu unpräzise ausgeführt - was aber auch an den spielstarken und früh konsequent störenden Serbinnen lag. Voss-Tecklenburg beobachtete alles mit kritischem Blick. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis ihrem Team erste ernsthafte Abschlüsse gelangen und noch länger, bis es wirklich Gefahr ausstrahlte. Beinahe wäre der Rückstand weiter angewachsen. Doch nach der Pause veränderte sich die Dramaturgie der Partie komplett.

Es war, als wäre den Deutschen in der Kabine ein Licht aufgegangen, als würden sie nun alle Wege und Lücken ausmachen, die sie davor nicht gesehen hatten. Nun war jene Dominanz zu sehen, die von ihnen erwartet werden konnte gegen diesen Gegner. Und es war vor allem Bayern Münchens Stürmerin Lea Schüller, die dabei herausstach. In der 49. Minute nutzte sie das Zögern der Serbinnen bei der Klärung eines Angriffs und donnerte den Ball zum Ausgleich ins Netz. In der 54. Minute rannte die emsige Jule Brand die linke Seite entlang, flankte schön in den Strafraum, wo Schüller frei zum 2:1 einköpfeln konnte. Nach einer Ecke landete der abprallende Ball erneut bei ihr und im Tor (71.).

Längst war nichts mehr von Unsicherheit zu spüren, die Deutschen waren im Flow - womit die Serbinnen gar nicht zurecht kamen. Nach einem Angriff der DFB-Frauen ging es hin und her, Svenja Huth brachte den Ball zurück in den Strafraum und erneut war es Schüller, die genau richtig stand, in die Luft sprang und wieder mit dem Kopf ihr viertes Tor erzielte. Im Minutentakt gab es Vorstöße in die gleiche Richtung. Und aus der Distanz war in der 79. Minute dann auch noch die eingewechselte Melanie Leupolz (Chelsea) erfolgreich - die von der Strafraumgrenze mit dem 5:1 das abschließende Tor des Tages schoss.