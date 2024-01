Es ist ein Formel-1-Rekord für die Ewigkeit. Neunmal in nur 30 Sekunden das amerikanische Schimpfwort für verdammt in die Mikrofone zu sagen, das hat Günther Steiner eine unheimliche Popularität verschafft, und der Netflix-Serie Drive to survive gleich mit. Ein Südtiroler, der einen in North Carolina ansässigen Rennstall mit geliehenen Ersatzteilen von Ferrari in die Königsklasse des Motorsports bringt, das war eine der guten Geschichten in der Formel 1. Jedenfalls bis die Ergebnisse dauerhaft zu schlecht waren.