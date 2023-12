1991 debütierte Michael Schumacher in der Formel 1, 1994 gewann er seinen ersten von sieben WM-Titeln - und schon damals deutete sich an, dass da jemand die Bühne der Königsklasse des Motorsports betreten hatte, der so schnell nicht von ihr verschwinden würde. Am Ende stand eine einmalige Karriere, die in ihrer Bedeutung weit über die vielen Bestmarken hinaus geht. Schumacher kam aus der Provinz - und übte auf Menschen aus der ganzen Welt eine enorme Faszination aus. Wie groß diese war, zeigte sich nicht zuletzt nach dem 29. Dezember 2013, als ausgerechnet dieser Ausnahme-Athlet bei einem alltäglichen Unfall aus dem Leben gerissen wurde.