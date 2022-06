Hat die Schweizer Justiz Michel Platini gezielt als Fifa-Präsident verhindert - und Gianni Infantino so erst ins Amt gebracht? Die SZ kann den Verlauf der Ermittlungen fast minutiös nachzeichnen. Das Bild ist erschreckend eindeutig.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Am 22. Juni 2015 bewarb sich eine ganz besondere Persönlichkeit um den Präsidentenposten im Fußball-Weltverband. Es waren jene aufwühlenden Wochen, in denen die Fifa im eigenen Korruptionssumpf unterzugehen drohte - da meldete sich ein großer Name zu Wort. "Ich bin Kandidat", teilte Diego Maradona mit.