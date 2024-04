Kommentar von Philipp Schneider

Jene Reise, die Uli Hoeneß vor zwölf Jahren in die USA führte, bietet ausreichend Elemente der Täuschung und Tarnung, um eines Tages als eigenständiger Teil der beliebten Agenten-Serie "Mission: Impossible" verfilmt zu werden. Für all jene, die, wie vermutlich Hoeneß selbst, nicht ganz in der Materie sind: In "Mission: Impossible" vollführt der Geheimagent Ethan Hunt reihenweise eigentlich undurchführbare Spezialeinsätze, indem er raffinierten technischen Hilfsmitteln wie Silikon-Gesichtsmasken und elektronischen Stimmmodulatoren vertraut. Eine solche Maske hätte Hoeneß gut gebrauchen können, als er am 20. Dezember 2012 am New Yorker Four Season Hotels in ein Auto stieg, um unerkannt zu einer "secret operation" aufzubrechen, wie er sie selbst im Rückblick nannte. Damit sich niemand wundern konnte, was Hoeneß in Amerika überhaupt zu schaffen hat, hatte er den Trip als Geschäftsreise für sein Wurstimperium getarnt. Und anstelle einer Maske schickte ihm der Trainer seiner Sehnsucht zumindest eine Limousine mit schwarzen Vorhängen, die Hoeneß schließlich, unbemerkt von sämtlichen Touristen, in einer Tiefgarage absetzte. Von dort ging es klandestin hoch in die Suite von Pep Guardiola.