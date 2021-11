Menschenrechte, Sponsoring, Identität: Ausgerechnet vor dem Duell mit dem BVB gibt es Zoff in München - über die Jahreshauptversammlung und ihre Folgen.

Von Christof Kneer, Philipp Selldorf und Jonas Beckenkamp

Der FC Bayern blickt auf eine ereignisreiche Woche und eine zünftige Portion Zoff zurück. Die Jahreshauptversammlung des Klubs endete ziemlich chaotisch und es wurde deutlich, dass ein Teil der Mitglieder nicht so ganz einverstanden ist mit der Art, wie der Verein sein Geld verdient. Das Thema Sponsoring aus Katar beschäftigt die Münchner nun ausgerechnet in den Tagen vor dem Spitzenspiel der Bundesliga in Dortmund.

Wie konnte es zu den Streitereien zwischen den Vereinsbossen und seinen kritischen Fans kommen? Welches Bild geben dabei Figuren wie Oliver Kahn oder Herbert Hainer ab? Und wie steht der FC Bayern nun vor dem Duell mit dem BVB am Samstag da? Um diese Fragen geht es in dieser Ausgabe von "Und nun zum Sport", dem Fußball-Talk der SZ. Moderator Jonas Beckenkamp spricht diesmal mit SZ-Fußballchef Christof Kneer und dem SZ-Korrespondent im Fußballwesten, Philipp Selldorf.

