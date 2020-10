Von Lisa Sonnabend

Sergio Ramos lief los, zögerte - und traf dann abgeklärt ins linke Eck. Wieder einmal entschied der Abwehrchef von Real Madrid ein wichtiges Spiel. Mit 3:1 gewann sein Team am Samstagnachmittag gegen den FC Barcelona, den berüchtigten Clásico. Ramos verwandelte nicht nur den vorentscheidenden Elfmeter zum 2:1, sondern hatte ihn zuvor auch herausgeholt. Mit einer typischen Ramos-Aktion. Als in der 58. Minute ein Freistoß von Toni Kroos in den Strafraum segelte, zupfte Barça-Verteidiger Clément Lenglet an Ramos' Trikot. Da der Recke mit dem langen Bart erkannte, dass er den Ball nicht optimal erreichen würde, nahm er das Angebot an und ließ sich fallen. Der Schiedsrichter sah sich die Szene noch einmal im Video an und gab den Strafstoß. Barcelona-Trainer Ronald Koeman beschwerte sich später bitter. Doch es war eine vertretbare Entscheidung - und die Schlüsselszene der Partie.

Zwei Spiele hatte Madrid zuvor in Serie verloren, gegen vermeintlich kleinere Gegner. In der Liga gegen Cádiz, in der Champions League gegen Donezk. Der 34-jährige Ramos fehlte beide Male wegen einer Knieverletzung, nun war er rechtzeitig zurück. Ramos ist ein Fußballer, dem es wie kaum einem anderen gelingt, seine Mitspieler mitzureißen und er wird, je älter er wird, immer torgefährlicher. In der vergangenen Saison traf er in der Liga elf Mal - bei Real schoss nur Stürmer Karim Benzema mehr Tore. Seine Rolle bei den Königlichen ist wichtiger als je zuvor.

Der prestigeträchtige Sieg im Camp Nou kommt dem Team und dem zuvor hart kritisierten Trainer Zinedine Zidane gerade recht. "Ich freue mich für die Spieler", sagte der Franzose nach der Partie. "Wir können heute zufrieden sein." Ramos beschwor den Teamgeist: "Wir sind gemeinsam gerannt, wir haben zusammen auf dem Platz gelitten. Wenn die Dinge schwierig sind, müssen wir vereint auftreten."

Ein munterer, aber betrübter Clásico

Barcelona stürzt nun noch tiefer in die Krise. Es war die zweite Liga-Niederlage in Serie. Die Katalanen rutschten auf den zehnten Tabellenrang, Madrid übernimmt zumindest über Nacht wieder die Spitze.

Es war ein spielerisch munterer Clásico, aber kein hochklassiger. Und es war einer der betrübtesten in der Geschichte. Die Coronavirus-Pandemie trifft Spanien wie kaum ein anderes Land in Europa, mehr als eine Million Bewohner haben sich bereits infiziert, schon bald könnte wieder der nationale Notstand ausgerufen werden. Zuschauer waren im Stadion Camp Nou deswegen keine zugelassen an diesem Samstagnachmittag, die Emotionen auf dem Platz fielen verhaltener aus als sonst.

Real ging früh in Führung. Nach einem überlegten Zuspiel von Karim Benzema traf Federico Valverde bereits in der fünften Minute aus spitzem Winkel sehenswert ins lange Eck. Doch nur drei Minuten später flankte der erfahrene Jordi Alba auf den erst 17-jährigen Stürmer Ansu Fati, der den Ball mit der Fußspitze ins Tor stupste, das Vereinsemblem auf seinem Trikot küsste und sich zum jüngsten Clásico-Torschützen der Geschichte schoss. Die beiden Mannschaften ließen sich gegenseitig viel Raum, immer wieder kam es zu sehenswerten Chancen. Zur Halbzeit hatte jedes Team fünf Schüsse aufs Tor abgegeben.