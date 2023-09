Kommentar von Barbara Klimke

Kamila Walijewa ist nicht von Moskau nach Lausanne gereist. Und auch ihren herzkranken Großvater, aus dessen verunreinigtem Wasserglas sie im Dezember 2021 angeblich getrunken haben will, wird man in den kommenden Tagen wohl nicht am Ufer des Genfersees entlang spazieren sehen. Dort, am Hauptsitz des Sportgerichtshof Cas, wird nach monatelangem Verzug nun der Dopingfall verhandelt, der die Eiskunstlaufwettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2022 in eine Farce verwandelte.