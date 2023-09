Es knarzt, ruckelt und zwickt im deutschen Fußball - und das nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Die DFB-Elf blickt auf eine enttäuschend verlaufene Weltmeisterschaft zurück, das Vorrunden-Aus in Australien steckt immer noch in den Köpfen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg pausiert derzeit von ihrem Amt, in der Nations League ist ihre Co-Trainerin Britta Carlson eingesprungen - und bisher läuft es kaum besser. Am Freitag startete das Team mit einem 0:2 in Dänemark, am Dienstag folgt in Bochum die Partie gegen Island.