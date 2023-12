Im ersten Moment mutete die Szene an wie der Anfang einer weiteren vergebenen Torchance, von denen das deutsche Nationalteam am Freitagabend manch eine geliefert hatte. Sjoeke Nüsken hatte den Ball in der dritten Minute der Nachspielzeit in die linke Strafraumseite geschickt, Alexandra Popp und Klara Bühl waren beide dorthin gerannt - und dann wirkte es wie eine Variante des Klassikers "Nimm du ihn, ich hab' ihn sicher!"

Bühl zögerte, aber vielleicht war es genau dieses kurze Innehalten, das ihr den Überraschungseffekt gegenüber Dänemarks Torhüterin Lene Christensen brachte. Aus einem vermeintlichen Missverständnis jedenfalls wurde ein entscheidender Schuss.

Der Ball flog über Christensen zum 3:0 ins Tor - und wahrte den Deutschen die Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024. Das Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch hatte nach dem 0:2 im Hinspiel mit mindestens zwei Toren Differenz dieses vorletzte Gruppenspiel der Nations League gewinnen müssen, um überhaupt im Rennen zu bleiben. Nun muss am Dienstag zwar noch Wales besiegt werden, die Aufgabe aber ist als Gruppenerster wesentlich einfacher geworden. Denn nur, wer die Tabelle anführt, qualifiziert sich für das Finalturnier der Nations League Ende Februar, bei dem die beiden europäischen Olympiaplätze vergeben werden. "Ich glaube, das war von der ersten bis zur letzten Minute ein überzeugender Auftritt", sagte Svenja Huth im ZDF. "Wir hätten das ein oder andere Tor schon früher nachlegen können, aber wir sind erst mal glücklich."

Hrubeschs Spielerinnen setzen um, was sie im September noch hatten vermissen lassen

Das Nationalteam hatte sich vor der Partie in einem Spagat versucht, trotz dieser sportlich ernsten Lage die mit Hrubesch gefundene Lockerheit in Spielfreude zu wandeln, was wiederum dabei helfen sollte, den Fokus zu wahren. Und falls den Spielerinnen dabei die anvisierte Ergebniskonstellationen nicht ohnehin im Kopf herumschwirrten wie die Mitternachtsformel aus dem Matheunterricht, wurden sie in fast jeder Fragerunde daran erinnert. Druck war das allgegenwärtige Wort, was den Interimsbundestrainer wiederum zu einer philosophischen Rückfrage animierte. "Ich meine, was ist Druck?", fragte Hrubesch.

Der 72-Jährige ist jedenfalls nicht umsonst bekannt für seine besonnene Art. Im Kader seien genug Spielerinnen, sagte er, "die diese Drucksituationen bestens kennen".

Seine Spielerinnen bestätigten das in der ersten Halbzeit eindrucksvoll, auch wenn Hrubesch seine Startelf im Vergleich zum vergangenen Länderspiel in Island auf sechs Positionen verändert hatte - unter anderem kehrte die in Reykjavik verletzt fehlenden Merle Frohms zurück, Bayern Münchens Lina Magull rutschte etwas überraschend aus dem Kader. In Rostock setzten die Deutschen jedenfalls das um, was sie beim 0:2 im September im Hinspiel, unter dem Eindruck der vermasselten Weltmeisterschaft, noch vermisst hatten lassen: schnell umschalten, konsequent in die Zweikämpfe und möglichst früh in Führung gehen.

Dabei half es, auf einen bewährten Schachzug zurückzugreifen. Sarai Linder flankte den Ball in der 14. Minute von der linken Seite in den Strafraum, wo - wer sonst? - Alexandra Popp so frei zum Kopfball kam, als sei den Däninnen nicht bewusst, was für ein Ungeheuer da lauerte. Es war ein erster Befreiungsschlag. Und der zweite folgte bald nach ähnlichem Muster: Klara Bühl schlug einen Eckball, am Fünfmeterraum erwischte Marina Hegering - ebenfalls allein gelassen - das optimale Timing, nächster Kopfball, nächster Treffer.

Die Stimmung hätte auch schnell kippen können

In der 26. Minute hatten die Deutschen also schon jenen Zwischenstand erreicht, der zumindest für den Moment beruhigte. 2:0, das bedeutete Punktgleichstand, bei diesem Resultat würde es auf die abschließenden Gruppenspiele und das Torverhältnis hiernach ankommen. Wäre Sanne Troelsgaard in der 18. und der 29. Minute präziser gewesen beziehungsweise nicht DFB-Torhüterin Merle Frohms im Weg gestanden, hätte die Stimmung aber rasch kippen können.

Dass Hrubesch von einer TV-Kamera trotzdem eingefangen wurde, wie er die Hände vors Gesicht schlug, lag daran, dass das Polster an Toren zur Pause noch komfortabler hätte sein können. Die Effizienz war schon in den Nations-League-Partien im Oktober Thema gewesen. "Ich leide ja auch mit. Ich weiß ja auch was die Mädels investieren", sagte Hrubesch später. "Sie hätten sich weiter belohnen müssen, es hätte auch 5:0 oder 6:0 stehen können."

Zur zweiten Halbzeit gab es noch eine Überraschung: Elisa Senß von Bayer Leverkusen gab ihr Länderspieldebüt und fühlte sich gleich so wohl, dass sie sich zweimal am 3:0 versuchte. Hrubesch hatte zuvor schon ihr Tempo und ihre Griffigkeit gelobt, nach der Partie fand er: "Wenn du die kleine Senß gesehen hast, was die gespielt hat, das war schon genial, was die abgerissen hat."

An ihr lag es nicht, dass im zweiten Durchgang die Ordnung anfangs etwas verloren ging und die Ballverluste sich mehrten. Aber dann wurde doch wieder ein Angriff nach dem anderen initiiert, dieses verflixte dritte Tor, das musste doch wohl möglich sein!? Die mit viel Übersicht agierende Sjoeke Nüsken schlug Mitte der zweiten Hälfte eine gute Flanke, die vor dem Tor landete, Popp war wieder zur Stelle, aber der Pfosten und Keeperin Lene Christensen waren im Weg. Sydney Lohmann brachte ihre Kapitänin dann noch ganz schön in Rage, weil sie sich beim Abschluss wiederholt nicht für ihre eigene starke Vorarbeit belohnte. Wenige Minuten später lagen sich dann doch alle in den Armen.