VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte schon angekündigt, er habe vor, die Leverkusener "in Phasen zu bringen, die sie vielleicht selbst noch nicht so oft erlebt haben". Dass das dann im Aufeinandertreffen am Sonntag beim 1:1 gleich so gut gelang, hat womöglich auch ihn überrascht. Jedenfalls zeigte das Top-Duell der Bundesliga: Nicht nur ist "Vizekusen" im Begriff, sich in ein "Meisterkusen" zu wandeln, sondern auch die Stuttgarter haben mehr als einen Lauf und zählen in dieser Saison zu den besten deutschen Mannschaften.