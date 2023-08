Leverkusen erfreut sich an seinen Sommerzugängen und gewinnt gegen Leipzig mit 3:2. Das Spiel zeigt aber auch, was der Mannschaft zu einem Titelkandidaten noch fehlt.

Von Milan Pavlovic, Leverkusen

Mit jedem Namen wurden die einheimischen Besucher lauter und lauter. Ungläubigkeit machte sich breit, denn nach Jonas Hofmann, dem überraschenden Überläufer von Borussia Mönchengladbach, der mit einem Sonderapplaus an der neuen Arbeitsstelle empfangen wurde, begrüßte der Stadionsprecher zu ihrem Bundesliga-Debüt die mit viel Zungenschnalzen gewürdigten Sommereinkäufe Victor Boniface und Alejandro Grimaldo sowie den aus England heimgekehrten Granit Xhaka. Es war eine Stimmung, wie man sie an diesem oft so gedämpften Schauplatz selbst in den Zeiten von Lúcio und Ballack, Zé Roberto und Kirsten nicht erlebt hat.

Die Ekstase der Fans, die später eine wichtige Rolle spielten sollten, reichte bis ins Spiel hinein. Es hatte alle Kriterien eines Topspiels, inklusive der Pointen und dramatischen Wendungen, weit über Leverkusens wilden 3:2 (2:1)-Sieg hinaus.

Bayer 04 presst im gegnerischen Strafraum - lässt aber früh Konter liegen

Die ersten Minuten attackierte der Werksklub den prominenten Gegner aus Leipzig, als wäre das nicht der Klub, der vor einer Woche den FC Bayern in München gedemütigt hatte. Zum Teil zu siebt pressten die Leverkusener am und im gegnerischen Strafraum, erzwangen Gefahrensituationen im 20-Sekunden-Takt. Und hätte Instinktfußballer Florian Wirtz eine normale erste Viertelstunde gehabt und bei Kontern nicht untypischerweise dreimal die exakt falsche Entscheidung getroffen, Leipzig hätte schon früh Gegentore kassieren können.

Nach zehn Minuten schalteten die Gastgeber dann einen Gang zurück, sehr verständlich bei dem auslaugenden Waschküchenklima. Aber was Bayer-Trainer Xabi Alonso besonders zufrieden stimmte, war die Art, wie sein Team in jeder Zone des Feldes dominierte, mit der nötigen Aggressivität im Zweikampf und geschmeidigem One-Touch-Fußball im Aufbau. "Da waren sie besser als wir", lautete Teil eins des Fazits von RB-Trainer Marco Rose.

Dramaturgisch geschickt, direkt vor der Hitzepause, ging Bayer 04 endlich in Führung. Der mächtige Zugang Victor Boniface verpasste zwar den eigenen Abschluss, doch er setzte nach, und sein scharf getretener Flachpass erreichte am Fünfmeterraum - Beweis der flexiblen Bayer-Offensive - den 1,70 Meter großen Jeremie Frimpong, der auf Bonifaces Position rotiert war und zwischen den Riesen abschloss (23. Minute). Eher schnöde dann das 2:0 durch Tah, der nach einem Eckball eklatant allein stand (34.); und wenig später das 2:1 durch einen Kopfball von Dani Olmo (38.), den Boniface bei einem Eckball aus den Augen verloren hatte - Bayer ist da weiterhin zu generös für einen Titelkandidaten.

Bayers neue Nummer 10 trifft den Ball nicht perfekt - doch genau das bringt das Tor

Wie es Bayer-Schicksal zu sein scheint, reichte dieser Patzer, um das Team zu verunsichern - aber nicht in der Offensive. Dort kam nun Wirtz auf Touren. Die erste Chance der zweiten Halbzeit, nach einem phänomenalen Pass von Hofmann, ließ er noch aus - besser gesagt: vereitelte Gästetorwart Janis Blaswich phantastisch aus kurzer Entfernung. Kurz danach flitzte Frimpong mal wieder über die rechte Seite, sein Flachpass in den Rücken der Leipziger Abwehr fand Wirtz am Strafraumrand. Der Leverkusener, der seit dieser Saison die Rückennummer 10 trägt, traf den Ball gar nicht perfekt, aber genau das verwandelte den verunglückten Abschluss in eine unhaltbare Bogenlampe.

Beim Jubeln über diesen schönen Treffer (63.) stürzte ein Bayer-Fan vom Zaun. Danach wurde es schnell gespenstisch. Während sich direkt hinter dem Gästetor Ärzte hinter Sichtschutz um den Patienten kümmerten, schwiegen die Fans aus der Kurve aus Taktgefühl und Solidarität; auf der Haupttribüne sprach sich nur langsam herum, was geschehen war, und dann wurde es so still wie seit den Corona-Tagen nicht mehr. Es war, als hätten Grillen mit einem Mal aufgehört zu zirpen.

Wenn sie es denn mitbekamen, wirkten die Spieler verunsichert - die Leverkusener mehr als die Gäste. Eine weitere Standardsituation (David Raum auf Mohamed Simakan auf Lois Openda) brachte Leipzig auf 2:3 heran (70.), und gleich nach der zweiten Hitzepause, Bayer war nun richtig ungeordnet, hätte der Belgier sein zweites Tor erzielen müssen: Im Bestreben, eine heikle Situation zu klären, spielte Frimpong den Ball genau auf Opendas Fuß. Der war über die Vorlage allerdings zunächst überrascht, drehte sich flott um die eigene Achse und setzte den Ball - an den Pfosten. "Das wäre nicht mehr unverdient gewesen", sagte der Trainer der Gäste im zweiten Teil seines Resümees.

"Wer dieses Spiel gewinnt - und das waren nun eben wir -, setzt ein Statement"

Leverkusen schwamm und schwitzte über die Ziellinie, noch scheint das elegant spielende Team nicht in der Lage zu sein, das angedachte Tempo 90 Minuten zu gehen. Aber punktemäßig ist ein Anfang gemacht, "wenigstens bis zum nächsten Samstag", sagte Xabi Alonso, der schon vorher gesagt hatte: "Wir sind nicht dumm und denken, wir sind die Besten, ohne dass wir etwas gemacht haben. Ja, wir haben ein gutes Gefühl. Aber wir müssen erst noch auf dem Platz zeigen, was wir wirklich können." Jonas Hofmann fand, das hätten sie gemacht: "Es war im Vorhinein klar: Wer dieses Spiel gewinnt - und das waren nun eben wir -, setzt ein Statement. Und das ist es nun auch."

P.S.: Dem gestürzten Fan soll es übrigens gut gehen - eine letzte gute Nachricht von diesem aufregenden Nachmittag.