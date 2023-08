Von Christoph Ruf, Stuttgart

Nach dem schwindelerregend einseitigen 5:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen Bochum blieb eigentlich nur eine Frage offen. Die, ob der VfB, der die Spielzeit selbstredend als neuer Tabellenführer eröffnet hat, so stark war - oder der VfL so schwach. Zieht man die Abschlussplatzierungen der vergangenen Saison heran, die der VfL als 14. zwei Plätze vor den Schwaben abschloss, war der Tempo- und Niveauunterschied zwischen beiden Mannschaften schon, nun ja, überraschend.

Einige andere Fragen wurden in den glühend heißen 90 Minuten im Stuttgarter Stadion - das Mineralwasser wurde zum Sonderpreis von zwei Euro verkauft - allerdings ohne jede Frage geklärt. Beispielsweise die nach der Stuttgarter Mittelfeldzentrale. Von dort aus hatte Wataru Endo den VfB ja vor einigen Tagen in Richtung Liverpool verlassen, wo er am Samstag auch schon seinen Einstand gegen Bournemouth gab. Mit seinem Weggang brachte Endo zwar jede Menge Millionen in die Kasse, aber eben auch ein Problem für den Trainer Sebastian Hoeneß.

Schließlich musste der nun die Frage beantworten, wie er künftig die Doppel-Sechs besetzt. Er löste sie am Samstag, indem er sie auflöste: Atakan Karazor lief als defensiver Mittelfeld-Zentraler auf, Enzo Millot nebenan übernahm einen offensiveren Part und zeigte neben seinen bekannten technischen Stärken auch läuferisch und kämpferisch ein gutes Spiel. Konstantinos Mavropanos, der den schwäbischen Last-minute-Aderlass noch mit einem Wechsel zu West Ham United komplettieren könnte, stand hingegen wegen Rückenbeschwerden gar nicht erst im Kader. Doch bedauerlicherweise wollte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Samstag keine der Fragen zu weiteren Zu- und Weggängen bis zum 31. August beantworten: "Morgen wieder. Heute freue ich mich über den Sieg."

Bochum findet nicht statt - Stuttgart hätte schon zur Halbzeit höher führen können

Vermisst wurden Endo und Mavropanos, immerhin zwei der stärksten Individualisten im Team, am Samstag allerdings auch nicht so recht. Und das hatte dann doch auch mit der Schwäche eines Gegners zu tun, der fußballerisch im Grunde nicht stattfand. Und dem man nur wünschen kann, dass das, was er am Samstag zeigte, ein bedauerlicher Ausrutscher war. Ansonsten stünde der Abstiegsfavorit wohl bereits fest.

Zur Halbzeit hätte das Ergebnis jedenfalls bereits weitaus deutlicher ausfallen können als nur 2:0 nach Treffern von Serhou Guirassy (18.) und Dan-Axel Zagadou (38.). Allein Woo-yeong Jeong, der ein starkes Debüt gab und die besten Laufwerte im Team hatte, gönnte sich drei weitere dicke Chancen (33./37./45.+6.). Zwei davon machte Manuel Riemann zunichte, einmal durch gutes Stellungsspiel, einmal mit einer tollen Parade. Wie der in der vergangenen Saison fast schon rituell kritisierte Keeper sowieso der mit Abstand beste Bochumer war. Und das nicht nur, weil seine zehn Feldspieler als Konkurrenten ausfielen.

VfB trifft mühelos - Bayern-Leihgabe Nübel im Tor hat kaum etwas zu tun

Schon vor den ohne nennenswerten Widerstand erzielten Treffern zum 3:0 und zum 4:0 durch Silas (59./67.) und zum 5:0 durch Guirassy (77.) hatte man den Eindruck, dass das Team sich von dieser Partie nichts anderes mehr wünschte als den Schlusspfiff. Was verständlicherweise nichts daran änderte, dass Sportdirektor Wohlgemuth vor allem den eigenen Anteil am 5:0 gewürdigt wissen wollte: "Das war heute kein Spaziergang", sagte er eher höflich denn wahrheitsgemäß, "alle elf Spieler waren voll fokussiert und haben sich in die neuen Abläufe gut reingearbeitet."

Das wiederum muss relativiert werden. Denn die Leistung eines Spielers, eines neuen zudem, konnte am Samstag nicht bewertet werden: Torwart Alexander Nübel bekam genau einmal einen Ball von Takuma Asano zu halten (58.), ansonsten hatte er nichts zu tun. Die Frage, ob Nübel dauerhaft mehr Qualität zwischen die Pfosten bringen kann, als es Florian Müller und Fabian Bredlow in der vergangenen Saison vergönnt war, wäre dann also die zweite, die sich am Samstag nicht beantworten ließ.