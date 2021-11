Interview von Dominik Prantl

Heiner Oberrauch ist Präsident der 1981 gegründeten, familiengeführten Oberalp-Gruppe, begeisterter Bergsteiger und eine Art Südtiroler Philanthrop. So initiierte er etwa in Bozen das "Winterhaus" für Obdachlose und ließ in seiner Firma zu Beginn der Pandemie medizinische Schutzausrüstung produzieren. Zu seinem Unternehmen gehören unter anderem die bekannten Bergsportausrüster Salewa und Dynafit. Gleich zur Begrüßung sagt Oberrauch, er sei froh, sich immer mehr aus dem Unternehmen zurückziehen zu können - um es in die jüngeren und besseren Hände des Management-Teams zu legen.