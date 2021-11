Von Dominik Prantl und Stephanie Schmidt

Bergfried im Tuxertal: Friede den Palästen

Am Ende des Besuchs sagt Franz Stock: "Wir müssen unbedingt noch in die Bergfriedalm." Zur Bergfriedalm geht es nicht hinauf auf den Berg, sondern mit dem Aufzug von der Rezeption hinab, vorbei an den Kinderpools und der Sauna-, Spa- und Beauty-Welt, hinab auf die Ebene von Bennis Sport Shop und Yoga-Studio. Ja, nickt man beifällig, beim Eintritt durch die Tür, sehr urig, schön auf alte Tiroler Stuben gemacht, diese Bergfriedalm. Das will Franz Stock dann schon schnell korrigieren. "Die ist so alt. 400 Jahre." Sie ist das Herz des Hotels Bergfried.