Von Steve Przybilla

Mit dem "Müll-Rad" fing alles an. Als Hans Leitgeb vor fünf Jahren zum Wertstoffhof fuhr, um Pappe zu entsorgen, bemerkte er die vielen herrenlosen Zweiräder, die dort auf ihre Verschrottung warteten. "Ein Radl ist mir besonders ins Auge gefallen", sagt der 62-jährige Österreicher, der im Dorf Pöttsching südlich von Wien lebt. "Der Sattel fehlte, die Reifen waren platt und die Kette kaputt. Aber der Rahmen war tadellos." Also fackelte Leitgeb nicht lange. Er entsorgte seine Pappe, schnappte sich das Müll-Rad und nahm es mit nach Hause. "Auf dem Land geht so was noch", erklärt er und grinst.