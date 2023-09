Interview von Henrike Roßbach, Berlin

In Wolfgang Kubickis Bundestagsbüro hängt hinter dem Schreibtisch ein Gemälde, das eine Szene während der Kieler Woche zeigt. Zu sehen sind Segelboote, nicht aber Kubickis eigenes Motorboot. Dass er mit diesem neulich ausgerechnet in Seenot geriet, als er das Bundestagspräsidium an Bord hatte, nimmt der Bundestagsvizepräsident und stellvertretende FDP-Vorsitzende mit Humor. Die Migrationsdebatte dagegen nimmt er sehr ernst.