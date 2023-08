Von Saskia Aleythe und Claudia Henzler

Diesmal ist es in der Nordsee gerade noch einmal gut gegangen, ein Drama mit Happy End sozusagen. Der Autofrachter Fremantle Highway, der vergangene Woche vor der friesischen Insel Ameland in Brand geraten war, ist nicht auseinandergebrochen. Das stark beschädigte Schiff konnte am Freitag ohne Zwischenfälle in den niederländischen Hafen Eemshaven geschleppt werden. Die von vielen befürchtete Umweltkatastrophe im Wattenmeer blieb aus.

Doch einmal mehr stellt sich die Frage, ob das ökologisch so bedeutende Unesco-Weltnaturerbe besser geschützt werden kann. Anrainer fordern schon lange, den Frachtverkehr weiter von der Küste fernzuhalten. Aus ihrer Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis wieder etwas passiert. Denn die Deutsche Bucht ist eines der meistbefahrenen Gebiete der Welt.

Was ist ein Risikoschiff? Ein Definition ist nicht leicht zu finden

Der Frachter brannte noch, als Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) die Bundesregierung aufforderte, bestimmten Schiffen die Nutzung einer küstenferneren Route vorzuschreiben. Gerade bei schlechtem Wetter sei die Gefahr eines Unglücks und einer Umweltkatastrophe groß. "Es müssen endlich Konsequenzen aus vergangenen Havarien gezogen werden", sagte Meyer der Hannoverschen Allgemeinen. "Niedersachsen hat mehrfach diese Forderung in Berlin platziert, aber der Bund hat noch immer keine konkreten Maßnahmen umgesetzt." Die Havarie der Fremantle Highway habe erneut vor Augen geführt, welche Gefahr von einer möglichen Ölkatastrophe für das Wattenmeer ausgehe, ergänzte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb fordern wir, dass gerade Risikoschiffe deutlich weiter weg fahren."

Was ein Risikoschiff ist, wäre allerdings erst zu definieren. Die Frage ist nicht leicht zu beantworten: Geht es vor allem um Größe und Tiefgang, weil Gigaschiffe schwerer zu manövrieren sind? Geht es um die Art der Ladung? Oder sollte jedes Schiff als Risiko gelten, das größere Mengen Schweröl als Treibstoff an Bord hat?

Vor der deutschen und niederländischen Küste verlaufen zwei wichtige, international anerkannte Schifffahrtsrouten. Auf jeder von ihnen gibt es eine Fahrspur in Richtung Osten und eine in Richtung Westen. Die küstennahe Route wird offiziell als "Terschelling German Bight" bezeichnet. Weiter nördlich verläuft die Tiefwasserroute "German Bight Western Approach" - gut 40 Kilometer vom Wattenmeer entfernt.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte: Mainka/Mapcreator.io/OSM)

Bisher ist es ausschließlich Tankern, die Öl, Gas oder Chemikalien transportieren und eine bestimmten Größe haben (etwa ab 140 bis 150 Meter lang und 22 bis 25 Meter breit), vorgeschrieben, die küstenferne Route zu nehmen. Anderen großen Schiffen wird dieser Weg bei schlechtem Wetter empfohlen, aber nicht verbindlich vorgegeben.

In den vergangenen Jahren war nach zwei schwerwiegenden Unglücksfällen besonders vehement infrage gestellt worden, ob der Verkehr auf der küstennahmen Route stärker eingeschränkt werden sollte: als 1998 die Pallas in einem weiter nordöstlich gelegenen Teil der Deutschen Bucht havarierte und sich mindesten 140 Tonnen Öl ins Meer ergossen. Die Pallas war kein Tanker, sondern ein Holzfrachter, und hatte lediglich Öl als Treibstoff dabei - doch schon das führte damals zu einer für Tausende Tiere tödlichen Ölpest. Als dann 2019 das Riesencontainerschiff MSC Zoe auf der küstennahen "Terschelling German Bight" bei unruhiger See ins Schlingern geriet und mehr als 340 Container verlor, verlangte das niederländische Parlament, diese Route für große Schiffe zu sperren. Knapp drei Jahre gingen ins Land, bis die damalige Verkehrsministerin Barbara Visser den Abgeordneten berichtete, dass der Wunsch nicht umzusetzen sei. Es gebe für so eine Sperrung keine Unterstützung der Nachbarländer, weder aus Deutschland noch aus Dänemark.

Auch der Bundesrat hatte 2019 an die Bundesregierung appelliert, die Schifffahrtstauglichkeit der küstennahen Route zu überprüfen. Die folgte damals der Auffassung des CSU-geführten Verkehrsministeriums: "Die völkerrechtlich verbindliche Verlagerung von großen, nicht tiefgehenden Containerschiffen auf das Verkehrstrennungsgebiet ,German Bight - Western Approach' wird derzeit nicht für erforderlich gehalten."

An der Küste und auf den Nordseeinseln sehen das viele anders. Der Bürgermeister der vom Brand der Fremantle Highway unmittelbar bedrohten Insel Ameland, Leo Pieter Stoel, sagte vergangene Woche: "Je weiter die Schiffe von den Wattenmeerinseln entfernt fahren, umso mehr Zeit haben wir, wenn etwas schiefgeht." Beinahe identisch äußerte sich der Leiter des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, Peter Südbeck, in einem "Tagesschau"-Interview: "Die Schiffsrouten müssen weit außerhalb des Nationalparks verlaufen, damit im Ernstfall genug Zeit für Gegenmaßnahmen bleibt."

Die Schifffahrtsbranche reagiert verhalten auf solche Forderungen. Eine Sprecherin des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) verweist in Bezug auf die Havarie der Fremantle Highway darauf, dass eine vorgegebene Nutzung der küstenferneren Route bei ähnlichen Vorfällen auch Nachteile bringen könnte. Für die Brandbekämpfung wäre der Weg der Einsatzkräfte weiter und beschwerlicher, "in diesen Fällen muss Einsatzmaterial überwiegend mit dem Hubschrauber transportiert werden". Die Löschung würde länger dauern. Für das Alltagsgeschäft der Reeder ist vor allem entscheidend, dass international für alle Wettbewerber dieselben Regeln gelten, welche Route befahren werden darf.

Hamburg ist gegen längere Wege in der Nordsee - aus Eigennutz

Größere Auswirkungen hätte eine Neuregelung am ehesten für die Hafenbetriebe: Müssen die Schiffe größere Umwege fahren, werden Häfen, die weiter im Inland liegen, unattraktiver. Und der Hamburger Hafen ist durch die lange Fahrt durch die Elbe ohnehin schon schwer zu erreichen. Entsprechend skeptische Töne kommen von der Wirtschaftsbehörde der Hansestadt. "Für die Verlässlichkeit von Warenströmen, und um stets mögliche Alternativrouten vorzuhalten, sind Einschränkungen der Fahrtrouten durch weitere Vorgaben aus Sicht Hamburgs fachlich nicht sinnvoll", teilt ein Sprecher mit. Der Hamburger Hafen erlebt gerade ohnehin schwierige Zeiten, im Wettbewerb mit Rotterdam und Antwerpen ist er beim Containerumschlag in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgefallen. Zuletzt gab die Hamburger Hafen und Logistik AG angesichts der wirtschaftlich schlechten Situation sogar eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr heraus.

Das Bundesverkehrsministerium hat sich bei den immer wieder aufflammenden Diskussionen in den vergangenen Jahren vor allem auf rechtliche Vorbehalte zurückgezogen: Ein Teil der küstennahen Route befindet sich zwar in deutschem Hoheitsgebiet und der andere in der sogenannten "ausschließlichen Wirtschaftszone", doch Deutschland könne nicht nach eigenem Gutdünken den Verkehr steuern. Regelungen müsse die Weltschifffahrtsorganisation (International Maritime Organization, IMO) festlegen, eine Tochter der Vereinten Nationen. Deutschland setze diese Regeln in einer eigenen "Anlaufbedingungsverordnung" nur noch um. Was Änderungen angeht, sahen die Bundesregierungen in den vergangenen Jahren wenig Aussichten auf Erfolg. Solange politischer Druck ausschließlich aus der unmittelbar betroffenen Küstenregion kommt, wird es aus Berlin wohl keinen Vorstoß bei der IMO geben.

Ein paar Schlepper mehr wäre auch schon was

Zumindest eine kleine Veränderung gab es nach dem Unglück des Mega-Containerfrachters MSC Zoe von 2019 allerdings doch, wieder auf Betreiben der Niederlande: Im November 2019 begann die dortige Küstenwache, Kapitänen großer Schiffe bei schlechtem Wetter die Tiefseeroute zu empfehlen. Seit 2020 sendet auch Deutschland solche Empfehlungen als nautische Warnmeldungen aus. Aktuell warten beide Länder darauf, dass diese Warnhinweise offizieller Bestandteil der Routenbeschreibungen und damit auch in Seekarten vermerkt werden. Eine von den Niederlanden geleitete Arbeitsgruppe mit Deutschland und Dänemark hatte das 2021 bei der IMO beantragt.

Was man sonst noch tun könnte? Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste, ein Verband von Kommunen und Umweltgruppen, fordert unabhängig von der Routenführung sogenannte Escortschlepper, die bei heftigen Wetterlagen Schiffe an die Leine nehmen könnten. Und zusätzlich brauche es mehr Notschlepper, die bei einer Havarie schnell beim Unglücksschiff sein können.