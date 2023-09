Von Hubert Wetzel, Straßburg

Die wichtigste Frage, über die in Brüsseler EU-Kreisen seit Monaten mit endloser Energie spekuliert wird, beantwortete Ursula von der Leyen am Mittwoch nicht. Eine Stunde und sieben Minuten stand die Präsidentin der EU-Kommission in Straßburg vor den Abgeordneten des Europaparlaments und verlas ihre jährliche "Rede zur Lage der Europäischen Union". Wie üblich lobt sie, was die EU in den vergangenen Monaten geleistet hatte, warf einen Blick auf die Dinge, die noch geleistet werden müssten, und stellte ihre Ideen vor, wie das gelingen soll. Aber zu dem Thema, das in Wahrheit die Zuhörer am meisten interessierte? Kein Satz, kein Halbsatz, nicht das klitzekleinste Wort.