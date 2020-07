Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland dreimal mehr Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund gegeben als mit linksextremistischem - doch der Rechtsextremismus ist zehnmal so gefährlich, mindestens. Dies festzustellen bedeutet nicht, all die Sachbeschädigungen, Brandstiftungen oder gar die beiden Tötungsdelikte kleinzureden, die der Verfassungsschutz der linksextremistischen Szene zurechnet. Der Präsident des Bundesamtes, Thomas Haldenwang, und Bundesinnenminister Horst Seehofer haben am Vormittag den Verfassungsschutzbericht 2019 vorgestellt. Auflistungen sind immer ein notwendiger, aber kein hinreichender Teil der Aufklärung.

Auf Seite 59 des 388 Seiten umfassenden Berichts steht ein Satz, der viel bedeutender ist, als es den Autoren möglicherweise bewusst ist. Sie schreiben, wie Rechtsextremisten die digitalen Netzwerke nutzen: "Sie leisten einen Beitrag zur Verrohung der Sprache und Konsensverschiebung im öffentlichen Diskurs." Wohlgemerkt, da steht nicht, dass sie lediglich versuchen, einen solchen Beitrag zu leisten. Sondern dass sie damit erfolgreich sind.

Zu den Ritualen im Meinungskampf gehört der Vorwuf, jemand sei wahlweise auf dem rechten oder linken Auge blind; je nachdem, welches Verbrechen einer gerade verdammt, ohne im selben Satz nicht auch ein Verbrechen von Extremisten der anderen Seite zu benennen. Und weil Menschen nun mal unterschiedliche Weltanschauungen haben, gelingt es dem einen besser, dem anderen schlechter, über die Taten der einen zugleich die Taten der anderen im Auge zu behalten.

Jedes einzelne Verbrechen ist ein Fall für den Strafrichter, gleich, wer es aus welchen Motiven begeht. Dass der Rechtsextremismus derzeit so viel gefährlicher als der Linksextremismus ist, liegt nicht nur an der höheren Zahl der Delikte; und auch nicht allein daran, dass es Rechtsextreme waren, denen wohl der das Land aufwühlende Mord am Kasseler Regierungspräsidenten sowie die es ebenso erschütternden Morde von Halle und Hanau zuzuschreiben sind. Rechtsextremisten finden heute jenen Anschluss im Volk, den Linksextremisten weder hatten noch haben. Die Wahlergebnisse der AfD sind der Ausdruck davon.

Zum ersten Mal kommt die Partei im Verfassungsschutzbericht vor, in Gestalt ihrer Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" (JA) und des "Flügel", der inzwischen zwar als Gruppe aufgelöst ist, dessen Mitglieder aber unverändert in der Partei wirken. Der Bericht zitiert zum Beispiel deren eindeutig-zweideutige Parole von der AfD als "letzter evolutionärer Chance für dieses Land". Höcke, Kalbitz und Genossen verbergen ihre Absichten ja keineswegs; der Vorsitzende Jörg Meuthen hat entweder nicht den Willen oder nicht die Macht, solche Leute loszuwerden - und all diejenigen, die diese Partei wählen, sind bestenfalls Biedermänner, die Brandstifter für Feuerwehrleute halten.

Es ist daher überfällig, dass der Verfassungsschutz nun Teile der AfD beobachtet. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, sagt zu Recht, manche Leute müssten sich entscheiden: "Entweder AfD oder Polizist". Da sich aber nicht jeder selbst entscheiden will, gehört die Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu den Voraussetzungen, um überhaupt eine Handhabe gegen AfD-Mitglieder im Staatsdienst zu bekommen. Und sollte die Partei so bleiben, wie sie ist, wird es bei der Beobachtung von Flügel und JA nicht bleiben können. Dann wird die gesamte AfD ein Fall für den Verfassungsschutz.