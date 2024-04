Protestcamp auf dem Campus der Columbia-Universität in New York.

Von Peter Burghardt, Washington

Pessach hat begonnen, das jüdische Familienfest. Und bald finden die Zeremonien für das alte und das neue Semester statt, aber feierlich ist die Stimmung an amerikanischen Universitäten und Colleges derzeit nicht im Geringsten. Neu sind die Proteste gegen Israels Krieg in Gaza nicht, doch sie nehmen inzwischen eine Wucht an, die allmählich an die Zustände während des amerikanischen Vietnamkriegs erinnern. Mittlerweile greift landesweit die Polizei ein.