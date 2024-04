Pessach hat begonnen, das jüdische Familienfest. Und bald finden die Zeremonien für das alte und das neue Semester statt, aber feierlich ist die Stimmung an amerikanischen Universitäten und Colleges derzeit nicht im Geringsten. Neu sind die Proteste gegen Israels Krieg in Gaza nicht, doch sie nehmen inzwischen eine Wucht an, die allmählich an die Zustände während des amerikanischen Vietnamkriegs erinnern. Mittlerweile greift landesweit die Polizei ein.

Detailansicht öffnen Polizisten haben am Eingang der Columbia-Universität Aufstellung genommen. (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Am Montagabend räumten Beamte ein Camp auf dem Gelände der New York University (NYU) und verhafteten mehrere Demonstranten. Aus der ehrwürdigen Anlage von Yale in New Haven, Connecticut, wurden ebenfalls Festnahmen gemeldet. Auf dem Campus der Columbia University in Manhattan war Tage zuvor ein Lager aufgelöst worden, unterdessen stehen dort wieder Zelte mit palästinensischen Flaggen. Vom Massachussets Institute of Technology (MIT) in Cambridge und anderswo kommen Bilder mit ähnlichen Szenen.

Die Universität spricht von einer gefährlichen und instabilen Situation

In der California State Polytechnic University in Humboldt, Kalifornien, haben Studenten einen Saal besetzt. Die Leitung der Hochschule beschloss daraufhin, den Campus bis einschließlich Mittwoch zu schließen. Die Schlüsselkarten würden nicht mehr funktionieren, informiert die Verwaltung. Es sei "eine gefährliche und instabile Situation", die Universität bitte die Demonstrierenden, den Anweisungen der Ordnungskräfte Folge zu leisten und das Gebäude friedlich zu verlassen.

Es ist die geballte Fortsetzung eines Streits, der im Herbst vergangenen Jahres eskalierte, nach dem Terror der Hamas vom 7. Oktober. Damals demonstrierten Studierende sowie angereiste Aktivisten schnell gegen die Angriffe der israelischen Armee auf Gaza, obwohl das Entsetzen über die ermordeten und entführten Israelis noch frisch war.

Drei Präsidentinnen namhafter Universitäten mussten wegen antisemitischer Sprüche in ihren Revieren vor dem US-Kongress auftreten. Sie wurden dort vor allem von republikanischen Abgeordneten attackiert und reagierten vielfach so ungeschickt, dass zwei von ihnen später zurücktraten, eine von ihnen Claudine Gay, Präsidentin der Harvard University, gegen die es auch noch Plagiatsvorwürfe gab.

Detailansicht öffnen Claudine Gay, damals noch Präsidentin der Harvard-Universität, bei Ihrer Aussage vor dem US-Kongress am 5. Dezember. (Foto: Kevin Dietsch/AFP)

Die Wut der Studenten erhitzt den Wahlkampf weiter

Angesichts von Zehntausenden Toten auf Palästinensergebiet wird außer Israels Premier Benjamin Netanjahu auch US-Präsident Joe Biden vor allem aus linken und arabischstämmigen Teilen der Wählerschaft attackiert. Zuletzt beschloss das Repräsentantenhaus in Washington ein weiteres Hilfspaket für Israel, mit Beiträgen außerdem für humanitäre Maßnahmen in Gaza. Nun bricht sich die Wut der Studentenschaft in einer Weise Bahn, die den Wahlkampf weiter erhitzt und außer verhafteten Protestierern vor allem jüdische Studenten schockiert.

Detailansicht öffnen Polizisten und Studierende stehen sich bei der Auflösung des Protestcamps an der New York University (NYU) gegenüber. (Foto: Alex Kent/AFP)

Sie seien "extrem verängstigt", sagte CNN am Montag Jacob Schmeltz, Vizepräsident der jüdischen Studentenvereinigung der Columbia University. "Der Campus war in den vergangenen Tagen eine absolute Katastrophe." Man fühle sich außerhalb sicherer, Schmeltz blieb vorsichtshalber bei seiner Familie in New Jersey. Diejenigen, die für die Organisationen "Columbia University Apartheid Divest" und "Columbia Students for Justice in Palestine" den Protest organisieren, erklären, sie seien friedlich. Demonstranten, die sich jenseits des Campus versammelt hätten, seien "aufrührerische Personen, die uns nicht repräsentieren".

So heißt es auf den Spruchbändern nun "Free Palestine" oder "Waffenstillstand jetzt, lasst Gaza leben". Auf anderen Plakaten weisen proisraelische Sympathisanten auf den Horror der Hamas und die Geiseln in Gaza hin. Hier Fahnen Israels, dort Fahnen und Schals Palästinas, der Nahostkonflikt in den Hochburgen akademischer Bildung Amerikas.

Es ist eine toxische Mischung aus verständlichem Zorn und entgleisten Reden. Viele Mitglieder der Studentenschaft wollen, dass sich ihre Unis finanziell von Israel und Lieferanten von Waffen lösen. Sie finden, dass eine offene Debatte möglich sein muss, ohne dass Uniformierte dazwischengehen. Gleichzeitig mündet der Widerstand mancherorts in offenen Antisemitismus.

Detailansicht öffnen Propalästinensische Demonstranten der Harvard-Universität und des MIT demonstrieren am MIT in Cambridge, Massachusetts. (Foto: Joseph Prezioso/AFP)

Der jüdische Columbia-Professor Shai Davidai sagte zu Wochenbeginn vor dem Campus, sein Universitätsausweis sei deaktiviert worden. Eine Petition mit Tausenden Unterschriften fordert seine Entlassung, der Vorwurf: Er soll propalästinensische Studenten belästigt haben. Die Uni-Führungen müssen sich jetzt wieder fragen und fragen lassen, wie weit die Meinungsfreiheit gehen darf.

Gerade wird über den Rücktritt von Nemat Shafik diskutiert, Präsidentin der Columbia University. Demonstrierende Studenten und auch einige Dozenten werfen ihr angesichts von Festnahmen und ihrer Aussage vor einem Kongressausschuss Angriffe auf studentische Rechte vor. Jüdische Studierende dagegen fühlen sich nicht ausreichend geschützt. Vorläufig bietet ihre Uni hybriden Unterricht an. "Sicherheit", heißt es auf der Homepage, "ist unsere höchste Priorität."