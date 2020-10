Am 3. November 2020 wählen die US-Amerikaner ihren Präsidenten. Wird es wieder Donald Trump? Oder gewinnt Joe Biden, der sich bei den Vorwahlen der Demokraten durchgesetzt hat? Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Neue Regeln für letztes Trump-Biden-Duell

Dienstag, 20. Oktober, 02:19 Uhr: Vor dem letzten TV-Duell von US-Präsident Donald Trump und seinem Rivalen Joe Biden hat das zuständige Gremium neue Verhaltensregeln aufgestellt. Wenn einer der beiden Kandidaten eine zwei Minuten lange Antwort zu Debattenthemen präsentiere, werde das Mikrofon des anderen abgestellt, teilte die unabhängige Kommission für Präsidentschaftsdebatten mit. Demnach wird das 90 Minuten lange Duell in sechs 15-minütige Abschnitte aufgeteilt. Jeder Kandidat bekomme jeweils zwei Minuten für ununterbrochene Äußerungen, ehe die Debatte geöffnet werde. Im Diskussionsteil gebe es keinen Ausknopf für die Mikrofone, doch gebe es für die Kandidaten bei Unterbrechungen einen Abzug vom Zeitkonto.

Die erste Debatte von Trump und Biden vor drei Wochen prägten Chaos und wüste Beschimpfungen. Vor allem der Präsident fiel seinem Rivalen und auch dem Moderator immer wieder ins Wort.

So steht es im Wahlkampf um die Präsidentschaft der USA

Supreme Court erlaubt verlängerte Stimmabgabe in Pennsylvania

Dienstag, 20. Oktober, 02:16 Uhr: Im US-Staat Pennsylvania zählen auch Stimmzettel, die bis zu drei Tage nach der Wahl am 3. November eingehen. Dies macht ein Urteil des Obersten Gerichtshofs möglich. Dort gab es zwar einen Patt von vier zu vier Richterstimmen, doch damit bleibt eine Entscheidung des Supreme Courts von Pennsylvania bestehen. Das Gericht hatte eine Fristverlängerung für die Annahme von Wahlzetteln bis zum 6. November erlaubt, auch wenn sie keinen klar erkennbaren Poststempel aufweisen.

Die Republikaner, darunter die Kampagne von Präsident Donald Trump, waren gegen eine Fristverlängerung. Sie sehen darin einen Verstoß gegen ein Bundesgesetz, das als Wahltermin den Dienstag nach dem ersten Montag im November ansetzt. Im Übrigen sollten gemäß der Verfassung die Abgeordneten eine solche Entscheidung fällen, nicht die Gerichte, argumentierten sie.

Die Demokraten in Pennsylvania strebten mehr Spielraum bei der Auszählung von Briefwahlstimmen an, da weitaus mehr Anhänger ihrer Partei als republikanische Wähler auf diese Weise abstimmen wollen.

Trump schimpft über Virus-Experten "Fauci und all diese Idioten"

Montag, 19. Oktober, 21:55 Uhr:

US-Präsident Donald Trump hat den führenden US-Gesundheitsexperten Anthony Fauci Medienberichten zufolge als "Katastrophe" bezeichnet und ihm Fehler in der Pandemie vorgeworfen. Das sagte Trump nach Berichten des Senders CNN und der New York Times in einer Telefonschalte mit seinem Wahlkampfteam am Montag. "Jedes Mal, wenn er im Fernsehen auftritt, gibt es immer eine Bombe, aber es gibt eine größere Bombe, wenn man ihn feuert. Der Typ ist eine Katastrophe", sagte Trump nach Angaben der New York Times. "Die Leute haben es satt, Fauci und all diese Idioten zu hören, all diese Idioten, die Fehler gemacht haben." In der Schalte habe der Präsident Fauci auch einen "netten" Typen genannt.

Trump sagte nach Angaben von CNN mit Blick auf Fauci: "Wenn ich auf ihn gehört hätte, hätten wir 500 000 Tote." Die Zahl der Toten in den USA nach einer Infektion mit dem Coronavirus liegt derzeit bei rund 220 000. Seit Beginn der Pandemie haben sich mehr als acht Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten mit dem Virus angesteckt. In Umfragen stellt eine Mehrheit der Amerikaner Trump seit Monaten ein schlechtes Zeugnis für dessen Krisenmanagement in der Pandemie aus. Fauci genießt in Befragungen deutlich mehr Vertrauen als Trump.

Fauci hatte am Sonntag im Sender CBS gesagt, er sei "absolut nicht" überrascht gewesen, dass sich Trump mit dem Coronavirus infizierte. Mit Blick auf eine Veranstaltung mit Trump im Rosengarten des Weißen Hauses Ende vergangenen Monats sprach der Immunologe von einem "Superspreader-Event". Als er im Fernsehen gesehen habe, dass dort kaum Schutzmaßnahmen beachtet wurden, habe er gedacht: "Es kann nichts Gutes dabei herauskommen." Fauci kritisierte erneut, dass Trumps Wahlkampfteam eine Aussage von ihm ohne Genehmigung und sinnentstellend in einem Wahlwerbespot verwendet habe.

Fauci hatte CBS auch gesagt, dass das Weiße Haus seine Auftritte bei Sendern in der Pandemie kontrolliert habe. "Ich durfte sicher nicht auf viele, viele, viele Shows gehen, die mich angefragt haben." Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Alyssa Farah, sagte dem Sender Fox News am Montag, Fauci sei in zahlreichen Sendungen aufgetreten. "Es ist schwierig, den Fernseher anzuschalten und ihn nicht zu sehen." Man versuche sicherlich nicht, ihn daran zu hindern, wichtige Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Montag, 19. Oktober, 10:45 Uhr: Gut zwei Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen haben so viele Bürger wie noch nie bereits vor dem Wahltag ihr Stimmrecht genutzt. Nach Daten des "U.S. Elections Project" der Universität Florida haben bislang etwa 27,7 Millionen US-Wahlberechtigte ihre Stimmzettel per Post oder persönlich abgegeben.

Am Freitag war bereits von mehr als 21,8 Millionen abgegebenen Stimmen die Rede gewesen, das entspricht etwa 15,7 Prozent aller Stimmen bei der Wahl vor vier Jahren. Etwas später im Rennen um die Wahl im November 2016 hatte die Zahl der frühen Wähler noch unter der Marke von sechs Millionen gelegen. Im historischen Verlauf zeigt sich, dass die Wahlbeteiligung in den USA höher liegt, je kontroverser der Wahlkampf abläuft. "Wir müssen den unglaublichen Schwung beibehalten, wir können nicht lockerlassen", sagte der demokratische Herausforderer Joe Biden am Sonntag bei einem "Drive-In"-Wahlkampfauftritt in North Carolina.

Trump nennt Bidens Familie kriminell

Samstag, 17. Oktober, 07:35 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden und dessen Familie scharf attackiert. Bei einem Wahlkampfauftritt in Florida am Freitagabend (Ortszeit) nannte Trump Bidens Familie "eine Familie des organisierten Verbrechens". Trump verwies dabei auf Geschäftsbeziehungen von Hunter Biden - dem Sohn von Joe Biden - in die Ukraine und nach China. Trumps Verbalattacke gegen Biden werden wohl auch aufgrund des immer größer werdenden Rückstand auf seinen Herausforderer in den Umfragen schärfer.

Auch bei einem Wahlkampfauftritt in Macon im US-Bundesstaat Georgia, ebenfalls am Freitagabend (Ortszeit), forderte Trump vor "Lock them up"-rufenden Anhängern (Sperrt Sie ein) Joe Biden und seine Familie sollten inhaftiert werden. "Wir haben über die letzten Monate herausgefunden, dass Joe Biden ein korrupter Politiker ist," sagte Trump vor Unterstützern. Trump hatte bereits im Wahlkampf 2016 immer mal wieder gefordert, seine Gegnerin Hillary Clinton solle eingesperrt werden. Clinton hatte als Außenministerin der Geheimhaltung unterliegende E-Mails über einen privaten E-Mail-Server verschickt. Das FBI prüfte die Vorwürfe, nahm aber keine Ermittlungen gegen Clinton auf.