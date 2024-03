Politisch betrachtet würde sich die Klage des Europaparlaments vor allem gegen Ursula von der Leyen richten, die Präsidentin der Kommission und Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP) für die Wahlen im Juni. Ihre Behörde hatte die Entscheidung, die zehn Milliarden freizugeben, mit Justizreformen in Ungarn begründet. Damit sei die Unabhängigkeit der dritten Gewalt in Ungarn wieder gestärkt worden. Kritiker im Europaparlament bemängeln dagegen, die Reformen in Ungarn gingen nicht weit genug oder seien noch nicht umgesetzt. Wegen des zeitlichen Zusammenhangs mit dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Dezember muss sich von der Leyen unlautere Motive vorwerfen lassen.

Die Kommissionspräsidentin habe, so wird in allen politischen Lagern spekuliert, mit den zehn Milliarden Euro Ungarns Regierungschef dazu bewegen wollen, den Weg für Beitrittsgespräche mit der Ukraine frei zu machen. Tatsächlich blieb Orbán damals der Abstimmung fern und ermöglichte so einen einstimmigen Beschluss der 26 anderen Staats- und Regierungschefs. Allerdings gibt es keinerlei Beweis für einen Zusammenhang mit der Auszahlung der Gelder. Orbán macht weiterhin Stimmung gegen von der Leyen und beklagt sich darüber, dass ihm nach wie vor 20 Milliarden Euro an Fördergeldern vorenthalten werden.

Der EVP-Chef Martin Weber befindet sich in einer verzwickten Lage

Im Europaparlament müssen an diesem Donnerstag noch die Fraktionschefs der Klage gegen die Kommission zustimmen. Erst dann kann Parlamentspräsidentin Roberta Metsola formell den EuGH anrufen. Aber erwartet wird allgemeine Zustimmung, auch Manfred Weber will im Namen der EVP grünes Licht geben. Dabei befindet er sich als Fraktions- und Parteichef der EVP in einer heiklen Lage. Er muss in Kauf nehmen, dass seine Spitzenkandidatin von der Leyen durch die Klage im bevorstehenden Wahlkampf Angriffsflächen bietet. Jedoch will er sich nicht nachsagen lassen, Viktor Orbán zu verteidigen. Generell halte er die "Politisierung" von Rechtsstaatsverfahren in der EU, zumal zur Instrumentalisierung für Wahlkampfzwecke, für schädlich, sagte er der SZ.

Das Europaparlament ist in der EU die treibende Kraft, wenn es darum geht, Viktor Orbán die Grenzen aufzuzeigen. Ein breites Bündnis einschließlich der EVP hatte Druck auf die Kommission ausgeübt, Fördergelder zu sperren. In Webers Fraktion gibt es aber nun Bedenken dagegen, den Europäischen Gerichtshof einzuschalten. Letztlich, so heißt es, werde das nur Orbán nutzen und dem Europaparlament schaden. Denn es sei absehbar, dass das Parlament vor Gericht verlieren werde.

Grundlage für das Vorgehen gegen die Kommission ist eine mit großer Mehrheit verabschiedete Resolution des Parlaments vom Januar. Darin wird der juristische Dienst des Parlaments beauftragt, eine Klage vorzubereiten. Das Gutachten, das nun vorliegt, beurteilt die Aussichten auf Erfolg vor dem EuGH nur sehr vage. Die Kommission habe traditionell einen großen Ermessensspielraum, wenn es darum geht, Mittel freizugeben, heißt es dort. Sie könne sich "robust" verteidigen. Und die Beweislast, dass die Kommission "offenkundig" gegen eigene Regeln verstoßen habe, liege beim Parlament. Vergeblich hatte die EVP versucht, vor der Abstimmung im Rechtsausschuss noch einmal ganz konkret bewerten zu lassen, wie hoch die Erfolgsaussichten sind. Am Ende sollte es offenbar ganz bewusst eine "politische Abstimmung" geben, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Der Europarechtsprofessor und SPD-Europaabgeordnete René Repasi hält die Klage in jedem Fall für einen wichtigen Schritt, "um die Kommission beim Umgang mit innereuropäischen Autokratien zur Verantwortung zu ziehen". Der grüne Rechtsstaatsexperte Daniel Freund erklärte, die EU-Kommission könne "nicht einfach Milliardenbeträge nach Budapest überweisen, um Viktor Orbáns Veto aufzukaufen". Es dürfe beim Schutz des Rechtsstaats keine "schmutzigen Deals" geben. Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner ging so weit, Ursula von der Leyen mit Donald Trump gleichzusetzen, der ebenfalls "seinen Wahlkampf von der Anklagebank aus" führen müsse.