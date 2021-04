Angela Merkel:Finale zwischen den Fronten

Von Stefan Braun, Berlin

Der Satz ist kurz und knapp und kennt keinerlei Fragezeichen. "Ich wollte, will und werde mich da heraushalten!", sagt Angela Merkel am Dienstagmittag auf die Frage, wie sehr sie sich in den zum veritablen Konflikt angewachsenen Wettstreit um die Kanzlerkandidatur der Union einmischen werde. Ein schöner Satz ist das. Schön klar. Noch schöner an ihm ist allerdings, dass Merkel etwas nicht gesagt hat. Sie hat nicht gesagt, dass sie sich auch zuletzt herausgehalten habe. Denn Letzteres lässt sich so ganz nicht behaupten. Allen Erklärungen und persönlichen Überzeugungen der Kanzlerin zum Trotz.