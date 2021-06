Der Arzt, der seinen Chef verdächtigte

Was ist zu tun, wenn man denkt, der Chefarzt könnte aktive Sterbehilfe leisten? Lothar Gawlik zeigte 2014 seinen Vorgesetzten an - und verlor seinen Job und einen jahrelangen Rechtsstreit. Der Fall zeigt, warum es Whistleblower in der EU nach wie vor schwer haben.